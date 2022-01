Új építőipari üzemet adott át a biharkeresztesi ipari parkban, a saját ottani térkőgyára mellett a Viastein Kft. A száz százalékban magyar tulajdonú Bayer Construct csoporthoz tartozó kft. húszezer négyzetméteres betonelem-előregyártó üzeme több mint 15 milliárd forintba került. A zöldmezős beruházást a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium a beruházásösztönzési célelőirányzatából 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette.

A Viastein üzemcsarnokát a vállalat közleménye szerint a legmodernebb technológiával szerelték fel. A beruházásnak köszönhetően jelentősen csökkennek a vállalatcsoport építőipari projektjeinek költségei, a kivitelezés ideje lerövidül, így a projektek a korábbinál jóval hatékonyabban tudnak megvalósulni. A beruházás 220 új munkahelyet teremt a térségben.

Fotó: VG

A Viastein első üzemében, az említett térkőgyárban 2017 második felében kezdődött meg a termelés. Az egységben modern gyártógéppel és a fejlett technológiával kiváló minőségű, felső kategóriás termékek készülhetnek. A beruházás második ütemeként 2018-ban indították be egy térkőnemesítő üzem működését. A tegnap avatott beruházás a fejlesztés harmadik lépcsője. Az új gyár évente több mint százezer köbméter betont használ fel az előre gyártáshoz. Termékeit ipari létesítmények, irodaházak, lakóházak fal-, födém-, lépcső- és egyéb tartószerkezeteinek építéséhez lehet majd felhasználni. A kínálat részei lesznek például a körüreges födémpadlók, a kéregpanelek, a hőszigetelt szendvicspanelek, a lépcsők, a pillérek és a feszített gerendák. A gyár 40 százalékban exportra fog termelni – ez utóbbit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a gyáravatáson, jelezve, hogy az átadás újabb lendületet ad a magyarországi építőiparnak.

Mint felidézte, a hazai építőipar 2017-ben 30 százalékkal, 2018-ban 21 százalékkal, 2019-ben 20 százalékkal nőtt, tavaly novemberig pedig 11 százalékkal. A szektorban jelenleg 380 ezren dolgoznak, nagyjából százezerrel többen, mint tíz éve. Folyamatosan erősödnek az építőipar hazai tulajdonú egységei is, mára a világpiacon is versenyképes termékeket állítanak elő, ahogyan a Viastein Kft. is.

Fotó: VG

A miniszter arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány által uralt elmúlt két évben világszerte gyárbezárásokról, tömeges munkanélküliségről szóltak a hírek, de Magyarország gazdasági szempontból minden idők egyik legsikeresebb évét tudhatja maga mögött. A foglalkoztatás, az export és a beruházások terén rekordok dőltek meg, az így létrejött 6,4 százalékos gazdasági növekedés pedig lehetővé tette az elmúlt évek adócsökkentésre épülő gazdaságfejlesztési stratégiájának folytatását.

Nyilvános adatok szerint a kft. Balázs Attila és az EUB-Resz Zrt. tulajdona, az utóbbi Dicső Lászlóé.