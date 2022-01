Mindössze néhány államban tartozik márkakereskedés a Volvo Car Corporation közvetlen tulajdonába. Svédország, Finnország, Japán, Lengyelország mellett hazánk is a kivételek között van a Volvo Galéria Budapest révén, amelynek a históriája a svéd autógyár üzletpolitikájának az átalakulását is követte. A Volvo 2000-ben indította magyarországi márkaimportőri képviseletét, amely a Váci úton 2006-ban megnyitott Volvo Galériában szervizzel is gyarapodott. Az újabb fordulatot 2010 hozta el, amikor a Fordhoz tartozott cég az egyik legjelentősebb kínai autógyártó, a Geely tulajdonába került. Utóbbi immár három üzemében gyárt Volvót: Csengtuban, Tacsingban és Lucsiaóban.

Fotó: Facebook/volvocarhungar

A stabil anyagi alapokra került márka a kínai piacon különösen a luxusszegmensben erősödött, miközben identitását megőrizve a Volvónak nemcsak a göteborgi gyára, de kutatás-fejlesztési központja is megmaradt. Az új stratégia mentén pedig a Volvo Galéria 2017-ben már a magyarországi márkaimportőrről leválva, önállóan folytatta tevékenységét.

„Vezetőként a feladatom azért is különleges, mert miközben 65 fős létszámunkkal, 13 milliárdos forgalmunkkal gyakorlatilag kkv méretűek vagyunk, azáltal, hogy a Volvo Car Corporation részeként tevékenykedünk, mégis a multik elveinek megfelelően üzemelünk, ami az IT, a HR és a pénzügy területén is érződik. Eleinte természetesen tartottunk az új helyzettel járó kihívásoktól, de hamar felismertük, hogy a felelősség mellett előnyt is jelent a kiemelt szerepünk, például az, hogy a márka minden újdonságát először nekünk kell sikerre vinnünk a magyar piacon” – fejtette ki Nagy János.

Az ügyvezető elmondta: első számú menedzserként eleinte az is kihívás volt a számára, hogy korábbi munkatársait az önállósodás után már ebben a pozícióban kellett irányítania. De hamar kialakult az a rendszer, amelyben végül is a brand piacvezető értékesítőjévé vált az új cég, ahol a másik nagy változást az jelentette, hogy a megszokott napi feladatok helyett már elsősorban a stratégiaalkotásra kell fókuszálnia.

Az összességében jó eredmény mellett Nagy János nem titkolja:

a járvány 2020 eleji időszaka az általános lezárásokkal, a forgalom ebből eredő visszaesésével minden tekintetben megterhelő volt a társaságnak. Ennek ellenére a svéd anyavállalat skandináv, emberközpontú humánstratégiájának szellemében törekedtek minden munkahely megőrzésére.

Már csak azért is, mert az elmúlt két évtizedben egy olyan kollektíva kovácsolódott össze náluk, amelynek a szakértelmét – különösen a mai, szakemberhiányos helyzetben – nem lenne könnyű pótolni a piacról. „Több tényező is közrejátszott abban, hogy számunkra 2021 minden idők legjobb éve volt, amikor az értékesítést tekintve még a pandémia előtti, 2019-es esztendőhöz képest is 38 százalékos forgalombővülést tudtunk elérni. 1122 megrendelésünk volt és 857 autót adtunk át, ami jóval felülmúlta az előzetes elvárásainkat. Ebben nyilván nagy szerepet játszott, hogy miközben más márkáknál hosszabb ideig tartott az általános csiphiány miatti kényszerű leállás, a Volvo ezt az időszakot elég gyorsan átvészelte.

