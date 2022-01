Tavaly 12,5 százalékkal, 48 milliárd forintra tudta növelni árbevételét az SAP Hungary Kft., ezen belül a felhőből származó bevétele 30 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest. „Minden negyedéves tervünket sikerült túlteljesíteni 2021-ben, ezzel az eredménnyel pedig a régióban jelenlévő SAP-leányvállalatok között is elsők lettünk. Arra számítok, hogy az idén a folyamatos növekedésünknek és az eddig nem látott mértékű keresletnek köszönhetően még ezt a remek eredményt is túl tudjuk majd szárnyalni” – mondta a VG-nek Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A vállalat termékeinek és szolgáltatásainak zöme olyan készségekkel tudja felvértezni a cégeket, amelyekkel könnyebben átvészelhetik a pandémia miatt kialakult nehézségeket, akár a HR, az anyagmozgatás, vagy a termelés területén.

Ennek tudható be, hogy a járvány negatív hatásai ellenére tudott nőni az SAP – tette hozzá. Az IT-szektor egyértelműen a haszonélvezője annak, hogy felgyorsította a digitalizációt a járvány, illetve olyan szolgáltatások iránt is keresletet termelt, amelyeknek létjogosultságát már korábban is látta az SAP, és sokat áldozott a fejlesztésükre. A felhőszolgáltatásokban rejlő lehetőségeket is kezdik egyre inkább kihasználni a vállalatok.

Tavaly lezárult az Emarsys több országot érintő felvásárlása, amely egy újabb zászlóshajó az SAP portfóliójában. Az Emarsys arra ad megoldást, hogy a kereskedelemben minden vásárló a legszemélyesebb kiszolgálást, az igényeihez legjobban alkalmazkodó termékeket kapja, és ne terheljék irreleváns ajánlatokkal. Pintér Szabolcs, a vállalat 2021-es eredményei közül azt emelte ki, hogy a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának termelő holdingvállalatainál bevezették a SAP felhőalapú vállalatirányítási rendszerét. Ugyancsak a sikerek között említette a BiotechUSA-nál futott SAP Emarsys projektet, amelynek révén a vállalat szakemberei pár hét alatt hangolhatták át üzeneteiket a konditermi környezetről az otthoni vagy szabadtéri sportoláshoz. Szintén fontos eredménynek tekinti a Hungaropharma gyógyszernagykereskedelmi cég automatizált raktármenedzsment rendszerét, amely jól teljesített még a megnövekedett forgalom időszakában is.

Az alapvető fejlesztési késztetés megmarad 2022-ben és azon túl is, de

ma már nem csupán lokális és regionális cégekkel kell versenyeznie egy vállalatnak, hanem a csökkenő erőforrások, a változó klíma, és a szigorodó fogyasztói elvárások is kihívást jelentenek.

Ezekre a lehető legfrissebb és a legjobban feldolgozott információkkal rendelkező vállalati döntéshozás jelenthet megoldást. „Ami egy vezetőnek hasznos információ, és mérhető, azt mi a képernyőjére tesszük, és a következtetések levonásában, döntések meghozatalában is segítünk. Arra számítok, hogy a vállalaton belüli információk mellett egyre több külső hatás összegzésében is tudunk segíteni, így válik egyre hangsúlyosabbá a klímával összefüggő információk menedzselésének igénye, hiszen szabályozói, fogyasztói, partneri oldalról is ez az egyik fő elvárás a cégek felé” – emelte ki Pintér Szabolcs.

Az SAP budapesti irodái több mint 1350 főt foglalkoztatnak, és csak tavaly több mint 200 embert vettek fel, jelenleg mintegy 100 nyitott pozíció van, és minimális a fluktuáció. A vállalat vezetője nagy eredménynek tekinti, hogy tavaly bevezették a Flex Work programot, amely hosszú távon biztosít rugalmas munkavégzést figyelembe véve az egyéni igényeket és kvalitásokat. Emellett elindították a céges flotta zöldítését is.