A Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján a számsorsjátékok fogadói közül került ki a legtöbb milliomos és milliárdos, hiszen 2021-ben az ötöslottón 1294-en örülhettek millióknak, míg a Jokeren 267-en, a Puttón 228-an, a Luxoron és a Kenón 113-113-an, a Skandináv lottón pedig 20-an – közölte a VG érdeklődésére a Szerencsejáték Zrt. Az ötöslottón három fogadó milliárdokkal is gazdagodott, közülük ketten 1,5 milliárd, egy további szerencsés pedig csaknem hárommilliárd forintos összeggel gyarapodott.

A hatoslottó tavaly nyolc játékost gazdagított milliókkal, köztük egy szerencsés karácsonykor nyerte meg a játék történetének legmagasabb összegű, 3,165 milliárd forintos főnyereményét. Emellett igazán jövedelmezőnek bizonyult a 2021-es év az Eurojackpot-játékosnak is, ugyanis január 29-én az év legnagyobb nyereményét, bruttó négymilliárd forintot vihetett haza egy magyar játékos. Rajta kívül az év folyamán további 64 nyertes söpört be egymillió forint feletti összeget, köztük 15-en tízmilliót, heten pedig százmilliót meghaladó összeggel gazdagodtak az Európa több országában is elérhető lottójátékon.

Fotó: Cseh Gábor

Sorsjegyekkel is milliókat lehetett összekaparni

Kaparós sorsjegyekkel 642 játékos lett milliomos, a Kaszinó sorsjeggyel 93-an összesen 430 millió forintnyi nyereményt könyvelhettek el. Emellett a Havi Bónusszal 89-en nyertek milliós nagyságrendű összeget. Érdekesség, hogy a Varázsfőzet sorsjegy csupán szeptember óta elérhető, mégis négy hónap alatt 27 játékost tett milliomossá, akik összesen 395 millió forintot tehettek zsebre.

A Szerencsejáték Zrt. Játék összeköt! befogadó játszótérépítési programját támogató, limitált kiadású Nagykarácsony sorsjegy november 5. óta gyűjti a nyerteseket, eddig 120 szerencsés összesen háromszázmillió forintnak örülhetett. Az e-sorsjegyet választók között 22 szerencsés kapart virtuálisan nagy összeget, akad köztük olyan, aki 25 millió forintot nyert a Szuper Black Jack e-sorsjeggyel júniusban.

Majd százmilliós volt a legnagyobb nyeremény a lovin

A sportfogadási termékek tavaly kimagasló árbevételt generáltak, ennek egyik jele, hogy az egymillió forint feletti kifizetések száma 2020-hoz képest majdnem megnégyszereződött a Tippmixen, a Tippmixprón pedig ötszörösére emelkedett. Míg a földi hálózatban elérhető játékon 461 esetben ért hét számjegyű összeget a tét, addig a virtuális térben erre 427-szer volt példa. Emellett a totón 62, a góltotón négy fogadó tudása és szerencséje kamatozott nagy összegben.

Ami pedig a lóverseny-fogadásokat illeti, Kincsem+ és a Kincsem+ TUTI játékokkal nyolcvan játékos nyert hét számjegyet meghaladó összeget, ők összesen 405 millió forintot zsebelhettek be. A legnagyobb nyeremény pedig megközelítette a százmilliós álomhatárt, ugyanis egy szerencsevadász 92,96 millió forintot nyert. Mindemellett a Szerencsejáték Zrt. 2021-ben többször is szervezett úgynevezett sorsjegyakció-sorsolásokat, amelyekkel akár nyeretlen szelvénnyel vagy sorsjeggyel is lehetett játszani, ilyen formában mintegy száz játékos örülhetett milliós nagyságrendű nyereményének.