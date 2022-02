Két éven belül az Opelnek minden modellje elérhető lesz teljesen elektromos változatban is, akkumulátoros hajtással, illetve Európában az Opel 2028-tól nem is fog többé belső égésű motorokat értékesíteni – jelentette be Uwe Hochgeschurtz, az Opel vezérigazgatója néhány napja egy német újságnak adott interjújában. Az autógyár elektromos modelljei hatótávolságának és töltési sebességének a növelésére összpontosítja fejlesztési erőfeszítéseit – tette hozzá. E kijelentések fényében felmerül a kérdés, milyen jövőt szán a vállalat a magyarországi Opel-motorgyárnak.

Fotó: Varga György/MTI

A szentgotthárdi gyár arról tájékoztatta a VG-t, hogy az üzem a Stellantis csoportosulás részeként

nemcsak az Opel márka személyautóiba gyárt motorokat, hanem nyitva áll előttük a beszállítási lehetőség a csoport többi márkái számára is.

Jelenleg is szállít az Opelen kívül a Peugeot, Citroen és DS márkáknak belső égésű benzines motorokat. „A jövőben termékskálánk bővülni fog az új generációs, négyhengeres benzinmotorral, amely a Stellantis csoport márkáinak hibrid meghajtású modelljeibe lesz szerelve, vagyis még sok évre előretekintve adott a piac a termékeink számára. Zajlanak az új motor bevezetésének előkészítő munkálatai a folyamatos termelés mellett” – közölte az Opel Szentgotthárd.

A Stellantis csoport 2021 elején bejelentette, hogy Szentgotthárdra hozza az 1,6 literes benzinmotorok új generációjának gyártását, és évi 200 ezer 1,6 literes benzinmotort fognak gyártani, ezzel a mostani évi 390 ezres 1,2 literes benzinmotor-gyártással együtt 590 ezerre bővül a gyár évi kapacitása. A sorozatgyártás 2023 első felében indul, az 50 százalékos kapacitásbővítés jelentős létszámnövekedést hoz a jelenlegi 800 munkavállaló mellett – erről tavaly ősszel tájékoztatta lapunkat a szentgotthárdi gyár. Az autóipar elektrifikációja mellett még jó ideig szükség lesz a belső égésű motorok gyártására is, a következő években tehát bőven adódik gyártási lehetősége a magyarországi Opel motorgyárnak. Az üzemben tavaly több mint 289 ezer háromhengeres benzinmotor készült, amely jóval nagyobb volumen, mint a 2020-as volt. A vállalat tájékoztatása szerint jól kezdődött az idei év az üzem számára, elégedettek a kihasználtságukkal.

Az elmúlt időszakban a járvány miatti beszállítási nehézségek miatt a szentgotthárdi gyár is ki volt téve a piaci igények állandó változásának. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint szinte napról napra kellett módosítaniuk a termelési ütemezésüket, hogy követni tudják a változó autógyári igényeket. Ugyanakkor a rugalmasságuknak köszönhetően el tudták kerülni a huzamosabb leállást a termelésben, és csak egy-egy műszak törlésére vagy átalakítására volt szükség, nem kellett napokra leállítani a termelést. A vállalat tájékoztatása szerint kisebb darabszám-korrekcióra rászorult ugyan a gyár, de kihasználtságuk a csoporton belüli átcsoportosítások révén kielégítő volt.