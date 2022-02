Minek köszönhető a magyarországi látogatása?

Magyarországi látogatásom az általában kétévente esedékes régiós körút részét képezi. Romániából érkeztem és ezt követően Csehországba utazom. A közép-kelet-európai látogatás egyébként a tavalyi évben lett volna esedékes, de ezt sajnos nem tette lehetővé a járványhelyzet. A látogatásom alatt találkoztam Orbán Viktor miniszterelnök úrral, akivel Magyarország digitális fejlődéséről és ehhez kapcsolódóan a versenyképesség növeléséről tárgyaltunk.

A céljaink megegyeznek: Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséért dolgozunk.

Ennek érdekében terveink között szerepel a hazai kis-és középvállalkozások digitalizációja, az ipar fejlődését támogató privát 5G hálózati beruházásokban való részvétel, továbbá a fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó és a lakosság életét megkönnyítő intelligens városok létrehozása. Bízunk benne, hogy rövid és hosszú távon is jelentős lépéseket tehetünk az említett területeken.

Fotó: Vodafone

Legutóbbi látogatása óta milyen változásokat tapasztalt a magyar leányvállalatnál, illetve Magyarország digitalizációs képességeiben?

Nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt 3 évben a Vodafone Magyarország több elsőséget mutathatott fel a piacon. Például a magyar leányvállalatunk a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként indította el 2019-ben élő, mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában, majd számos további városban kapcsolta fel az 5G-t. Emellett a Vodafone Magyarország mutatta be az ország első, élesben működő privát 5G hálózatát a Foxconn komáromi gyárában. Szintén a privát 5G hálózati fejlesztések közé tartozik, hogy mi építjük ki a kontinens első 5G-vel működő vasúti terminálját, amelyben a világon elsőként 5G technológia segítségével, távolról irányítják majd a szárazföldi terminál teljesen automata, egészen finom mozdulatokra is képes óriásdaruit. Bár az 5G világszerte újnak számít, jelentősége már most vitathatatlan: az újgenerációs mobilhálózatokon új ipari, logisztikai üzleti modellek építhetők fel, amelyek hozzájárulnak a magyar vállalatok fejlődéséhez, a munkahelyteremtéshez, nem utolsósorban pedig ösztönzik az exportot és vonzó célponttá teszik Magyarországot a gyártást külföldre kiszervező vállalatok számára.

Milyennek ítéli a vállalat 22 éve tartó magyarországi működését?

Úgy gondolom, az elmúlt 22 évben megmutattuk egyértelmű elkötelezettségünket az ország gazdasági és társadalmi fejlődése mellett, mindig a hosszú távú befektetés szemszögéből. Következetesen segítettük az ország gazdasági és társadalmi fejlődését, összehangolva saját üzleti céljainkat Magyarország céljaival.

Az elmúlt 5 évben összesen több mint 460 millió eurót költöttünk beruházásokra és átlagosan évi 130 millió euró gazdasági hozzájárulást termeltünk.

A Vodafone Magyarországnak több mint 3,8 millió ügyfele van, és a 2020-2021-es pénzügyi évben 800 millió euró összbevételt értünk el. Előbbiek mellett nagyon büszkék vagyunk, hogy vállalatunk mintegy 9000 közvetlen és közvetett munkahelyet teremt Magyarországon. Fontosnak tartom kiemelni a Vodafone Magyarország Alapítvány tevékenységét is, amely 19 éve támogatja a társadalmi célú kezdeményezéseket, az esélyegyenlőség megteremtését.

Miket tekint az elmúlt évek legfontosabb mérföldköveinek, innovációinak?

Talán az első amit kiemelnék az a Vodafone Magyarország járványhelyzetben betöltött nélkülözhetetlen szerepe: 2020 márciusától, a szükségállapot kihirdetésétől magyarországi kollégáink mindent megtettek, hogy támogassák a társadalmat, a hatóságokat és a vállalkozásokat a világjárvány okozta rendkívül nehéz időszakban. A veszélyhelyzet alatti segítségnyújtás mellett a Vodafone Magyarország kiemelt figyelmet fordított a fejlesztésekre is, mindehhez kiemelten fontos az 5G hálózat fejlesztése. Az innovációk, fejlesztések esetében kivétel nélkül szem előtt tartjuk, hogy azok a társadalom javát szolgálják, továbbá hozzájáruljanak az olyan alapvető fontosságú területek fejlesztéséhez, mint az oktatás vagy az egészségügy, a Vodafone Magyarország számos digitális egészségügyi projektet támogatott az elmúlt években. Ahogy a teljes Vodafone Csoport, úgy a Vodafone Magyarország számára is elsődleges szempont a fenntarthatóság:

leányvállalatunk az elmúlt években több tonna műanyagot spórolt meg a SIM kártya tartók méretének csökkentésével, majd az eSIM és ecoSIM bevezetésével,

továbbá az irodákban és üzletekben bevezetett fenntarthatósági intézkedésekkel. A Vodafone európai hálózata 100 százalékban megújuló energiaforrásokkal üzemel, továbbá, hogy a Vodafone Magyarország múlt év szeptemberében bejelentette, hogy teljes gépjárműflottáját környezettudatos autókra cseréli. Természetesen nem állunk meg itt: jövőbeli céljaik közé tartozik, hogy 2040-re nettó nullára csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

Idén és a közeljövőben a Vodafone mely területeken, illetve milyen irányú fejlesztéseket tervez Magyarországon?

Ahogy az elmúlt 20 évben, úgy a jövőben is elkötelezettek vagyunk Magyarország fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó társadalmi és gazdasági fejlődése mellett. Ebben a tekintetben a Vodafone és Magyarország céljai közösek: egy jobb, fenntarthatóbb, versenyképesebb gazdasági és társadalmi működést kialakítani, melyben kétségkívül nagy szerepet kap a digitalizáció. Stratégiai céljaink között szerepel a kis-és középvállalkozások digitalizációja a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében; a privát 5G hálózati beruházásokban való részvétel, hogy ezek által Magyarország piacvezetővé váljon az ipari 5G megoldások terén; továbbá, hogy az intelligens városok létrehozása által a magyar városok zöldebbé és a polgárok életét könnyebbé tevő otthonokká váljanak.