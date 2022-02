Egy nagyváros fejlődéséhez és élhetőbbé tételéhez olyan újító ötletekre van szükség, amelyek képesek megreformálni a már meglévő rendszereket. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) azokat az innovatív megoldásokat keresi, amelyek hozzájárulnak Budapest élhetőbbé, zöldebbé és fenntarthatóbbá tételéhez. Egy ötletverseny során választották ki azokat a vállalkozásokat, amelyek a főváros által üzemeltetett cégekkel partnerségben megvalósíthatják egyedi, innovatív ötleteiket, amik a mindennapok során felmerülő problémákra jelentenek valós, környezetbarát megoldást.

Az együttműködés során nemcsak a város járhat jól, hanem a kiválasztott csapatok is, amelyek közül négyen is a Start it @K&H inkubátor mentoráljai. A program keretében a BVK lehetőséget biztosított a verseny 12 kiemelt projektgazdájának, hogy bemutathassák megoldásaikat a városháza és a budapesti közműcégek döntéshozóinak, illetve iroda- és termesztő helyiséget is felajánlott számukra.

Elektromos buszok vezérlése

A Volteum innovációjának köszönhetően gyorsan és egyszerűen modellezhető az elektromos autóbuszok várható fogyasztása és a töltöttsége, már az út tényleges megtétele előtt. Így képesek optimalizálni az elektromos buszok városi közlekedését és segítenek elkerülni azok menet közbeni lemerülését. A startup fel tudja mérni, hogy a fővárosban mely vonalak alkalmasak az elektromos autóbuszokkal való közlekedésre, ez pedig az első lépés lehet a még inkább környezetbarát Budapest irányába.

Harcol az ételpazarlás ellen

A Munch az ételpazarlás összetett problémájára nyújt megoldást, lehetővé teszi, hogy a vendéglátóhelyek a nap végén kedvezményesen adják el a megmaradt ételeiket. A Munch platformjával amellett, hogy hozzájárul a kidobott, de még fogyasztható ételek mennyiségének csökkentéséhez, a vendéglátóhelyek plusz bevételre tesznek szert, a vásárlók pedig szinte féláron jutnak hozzá az ételhez. A csapat tanácsadással segítheti a fővárost abban, hogy további fontos lépések történjenek a környezetszennyezés és az ételpazarlás nagyobb léptékű mérséklése érdekében.

Rövid ellátású élelmiszer-hálózat

A Bedrock.farm fejlesztése a mezőgazdaság egyik jelentős kihívására, az egyre nagyobb mértékben csökkenő termőföldek problémájára kínál megoldást. Olyan környezetbarát és automatizált, vertikális növénytermesztési rendszert hoztak ugyanis létre, amelynek segítségével az időjárási körülményektől és szezontól függetlenül magas minőségű zöldségeket képesek ellátni az éttermeket, üzleteket és egyéb kereskedelmi egységeket. A csapat a budapesti rövid ellátású élelmiszer-hálózat fejlesztéséhez járulhat hozzá.

A díjazottak között van még továbbá a Kruz Bike, kerékpárflotta szolgáltatást nyújtó startup is, amely a fővárosi kerékpáros közlekedést fogják fejleszteni és népszerűsíteni.