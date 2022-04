Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelete (Food and Drug Administration – FDA) a hétvégén javaslatot tett az ízesített szivarok és cigaretták, így a mentolos cigaretták forgalmazásának tiltására. A tervezett szabálymódosítás a mentolos ízesítésű e-cigikre nem vonatkozik, és egyedi elbírálás alapján az mentolos ízesítésű, hevített dohányt tartalmazó eszközök, valamint a nagyon alacsony nikotintartalmú mentolos cigaretták is mentesülhetnek a tilalom alól – írja a Wall Street Journal. Az FDA által javasolt új szabályokat most társadalmi vitára bocsátják; a hatóságnak minden visszajelzést mérlegelnie kell. Ha érdemi ellenvetés nem érkezik, a tiltás legkorábban 2024-ben léphet életbe.

Néhány évvel le vannak maradva

Európában, az Egyesült Királyságban, sőt még Kanadában is tilos már egy ideje az ízesített – így például a mentolos aromájú – cigik árusítása. Az unió négy éves türelmi idő után 2020 májusában vonta ki végleg ezeket a forgalomból. A változás nem csak a mentolos dohányt szívó európaiak számára volt szembetűnő – ők amúgy is kevesen voltak, a dohányosok mindössze 5 százaléka Európában. Ekkor vezették be azt a szabályt is, hogy a cigarettás dobozokra olyan, azok kétharmadát lefedő, sokkoló fotókat kell tenniük a gyártóknak, amelyek a függőség ártalmaira hívják fel a dohányosok figyelmét. Az EU akkor azzal érvelt, hogy a mentol-aroma elfedi a dohány természetes, sokak számára taszító ízét, és ezzel hozzájárul a cigaretta-fogyasztás terjedéséhez.

Európa már 2020 májusában elnyomta az utolsó mentolos cigijét. Az Egyesült Államokban várhatóan csak 2028-tól tiltják be a szívásukat, bár elméletben ezt akár már 2024-ben megtehetnék.

Fotó: MARTIN GERTEN / dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikaiak is hasonló megfontolásokkal indokolják a tervezett szabály-módosítást, amelynek első lépcsőjét már 2009-ben megtették. Akkor betiltották a cukor, gyümölcs, illetve fűszeres aromájú cigarettákat, mondván: azok a gyerekek számára is vonzóvá tehetik a káros szenvedélyt. A szabályozók a mentolos cigihez nem nyúltak, pedig már a kilencvenes évek óta érzékelhető volt a trend, hogy miközben évről-évre csökken az Egyesült Államokban eladott cigaretták száma, ezek között egyre több a mentolos.

Fotó: Jose Luis Magana / AFP

A feketéket célozták meg a mentolos cigarettákkal

Manapság a tengerentúlon eladott, évi csaknem 205 milliárd cigaretta több mint harmada mentolos ízesítésű. Az évi több mint 20 milliárd dolláros piac nagyobbrészt az Egyesült Államok afroamerikai lakosságára épít: a dohányos feketék 85 százaléka, a fehérek 30 százaléka szív mentolos cigarettát. Érdekes módon bár a feketék körében a dohányzás számottevően nem elterjedtebb, mint a fehérek körében, mégis a fekete férfiaknál a legmagasabb a tüdőrákos betegek aránya. A mentolos cigaretták reklámjai szinte kizárólag nekik szólnak.

A fiatalok körében is aránytalanul magas a mentolos cigaretta népszerűsége (a 12-17 év közötti dohányosok 54 százaléka ilyet szív), amit az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Center for Disease Control and Prevention – CDC) a vonzóbb íz mellett azzal magyaráz, hogy a mentol hűs érzést idéz elő a torokban és a légutakban, így a belélegzett cigarettafüst kevésbé okoz kellemetlen érzést. A CDC szakértői szerint ez az a marketing-szakemberek által is kiaknázott érzés, ami miatt a mentolos cigaretták valójában károsabbak a közegészségügyre, mint a nem mentolos ízesítésűek.

A koronavírus-járvány alatt sokan rászoktak a cigarettára

Ráadásul a koronavírus-járvány alatt az Egyesült Államokban is újra emelkedésnek indult a dohányosok száma, elsősorban az ifjabb korosztályban, ami a szakemberek szerint még sürgetőbbé teszi a forgalmazási szabályok felülvizsgálata.

A legújabb tanulmányokra hivatkoznak, amelyek azt állítják, hogy az ízesített cigaretták tiltása két éven belül a fogyasztás 15 százalékos csökkenését eredményezné. Ez a Európában nem vált valóra, bár ebben, a szakértők szerint szerepet játszhatott az is, hogy alig több mint fél évvel az ízesített cigaretták forgalmazásának tiltása berobbant a covid-járvány, ami világszerte a dohányfogyasztás emelkedésével járt.

Kanadában viszont, ahol már 2017 óta tilos a mentolos dohány árusítása, a tiltás utáni első évben a korábban ilyen cigit szívók 24 százaléka mondott le a káros szenvedélyéről.

Az egészségvédők mindenesetre azt mondják: bármilyen korlátozás segíthet, hogy csökkentse az amerikai felnőtt lakosság jelenleg 12,5 százalékát kitevő dohányosok táborát, illetve a dohányzáshoz köthető, évi 480 000 halálesetet az Egyesült Államokban.