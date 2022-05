Az autóipari nehézségek és a közlekedés zöldülése miatt egyre nagyobb figyelem hárul az autómegosztó szolgáltatásokra, amelyek nemcsak a lakosság mobilitási igényeit képesek kiszolgálni, hanem a vállalatok számára is alternatívát jelenthet. A cégektől érkezett igényre a szolgáltatók is reagáltak, és már vállalati konstrukciók is megtalálhatók a piacon. Mega Sára, a GreenGo kiemelt ügyfélkapcsolati vezetője a VG-nek elmondta,

pénzügyi megfontolás és a fenntarthatóság a két leggyakoribb ok, amiért a cégek autómegosztó szolgáltatást vesznek igénybe.

Hozzátette, a nagyvállalati kultúrában nagyon fontos lett a fenntarthatóság, a megkeresések legalább fele emiatt történik, ugyanis sok külföldi tulajdonú vállalat vezetősége meghatározta, hogy mennyivel kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, és a carsharing kézenfekvő módja a céges mobilitási megoldások zöldítésének. A pénzügyi indok esetében egy ilyen döntést megelőzően általában a cégek megvizsgálják, hogy egy saját vagy lízingelt autó milyen kihasználtsággal működik a szervezetben.

Ha reggel 8-tól este 6-ig folyamatosan használatban van, akkor nem éri meg váltani carsharingre, de a tapasztalatok szerint a céges autók zöme kihasználatlan, és anyagilag megéri inkább autómegosztóra váltani.

A GreenGo eddig több mint 500 céggel szerződött, és idén a vállalati ügyfelekből származó bevételei intenzív növekedésére, a tavalyi duplázására számít.

Amikor létrehoztuk a vállalati konstrukciókat, abból indultunk ki, hogy a teljes cégstruktúrát szeretnénk lefedni az egyszemélyes vállalkozásoktól a nagyvállalatokig. A kis cégeknek a magánszemélyekhez hasonló feltételek mellett érhető el a szolgáltatás, de cégnévre kapja a számlát, és nettó árral kalkulálhat, ha él az áfa-visszaigénylés lehetőségével

– emelte ki Mega Sára. A nagyvállalatok esetében három igénybevételi típus létezik, az egyik a kulcsos autók kiváltása. Ebben az esetben sávos előfizetési díjjal élhetnek az autómegosztással a cégek, amelyek minden hónapban meghatározhatják, hogy az adott hónapra előfizet vagy sem, illetve mekkora díjjal használja a szolgáltatást. Utólagos fizetés is lehetséges, de akkor a legmagasabb percdíjakkal kell kalkulálni.

A második céges megoldás a Dolgozói program, amely során a vállalat munkavállalói magánszemélyként kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatás. Ebben az esetben nincs anyagi elköteleződése a cégnek, csak kommunikálnia kell dolgozói felé a kedvezményt. A harmadik lehetőség, hogy béren kívüli juttatásként adja a szolgáltatást a vállalat.

Ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása szerint adó- és járulékmentesen adható a dolgozóknak – ebben a konstrukcióban a GreenGo jelentős növekedésre számít idén.

Mega Sára lapunknak elmondta, a cégek és a magánszemélyek ugyanazon az autóflottán osztoznak, ha dedikált járművek állnának a cégek rendelkezésére, az már nem autómegosztás, hanem hagyományos autóbérlés lenne. Ugyanakkor a nagyvállalati partnerek környékére kiemelten figyel a szolgáltató, és úgy mozgatja az autókat, hogy a környéken lehetőleg legyen elérhető jármű. A GreenGo eddig nagyobb hangsúlyt fektetett a nagyvállalati ügyfelekre, idén viszont a kisebb cégekre fókuszál, így a tavalyi 40-60 százalékos bevételi arányt igyekszik megfordítani a kkv-k javára.