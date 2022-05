A kínaiak elintézik, hogy végleg a gyerekek kezéhez nőjön a telefon

A világ egyik leggyorsabban növekvő közösségi médiaplatformja nézettség tekintetében már a Youtube-ot is megelőzte. Az applikációt havi szinten több mint egy milliárd aktív felhasználó használja. A cég most új vizekre evez és a gaming világot is meghódítaná.

1 órája | Szerző: P. A. R.

A TikTok alkalmazás tulajdonosa a ByteDance úgy döntött, hogy miután a rövid videós platformjával meghódította a világot, valami újba kezd bele. A Reuters értesülései szerint a vállalat azon dolgozik, hogy böngésző alapú minijátékokat építsen az alkalmazásába. A cél az, hogy a felhasználók akkor se tegyék le az alkalmazást, ha beleuntak a pár másodperces videók lapozgatásába. A TikTok az anyavállalata saját játékcsomagját fogja implementálni a platformba, kezdve az egyszerű, rövid játékidővel rendelkező játékokkal. Egyes hírek szerint ennek tesztelését Vietnámban már elindította a cég, de a TikTok ezt tagadja - számolt be róla a TechCrunch. Fotó: Eugenio Marongiu / Cultura Creative via AFP A játékok bevezetése a TikTok-ba nem újdonság. Korábban a cég bejelentette, hogy partnerségre lép a Zynga játékfejlesztő csapattal, hogy elindítsák a platformon a Disco Loco 3D böngésző alapú (HTML5) játékukat. A vállalat közölte, hogy egyelőre nincs másik partnercégük ennek a projektnek a kapcsán. Jelenleg még gyerekcipőben jár a TikTok gaming szegmense, de hosszútávon hatalmas potenciált rejt ez a terjeszkedés. A free-to-play játékok a világon a legjövedelmezőbbek, a bennük elhelyezhető reklámok miatt, illetve több cég a profitja nagy részét az úgynevezett microtranzakciókból nyeri. Ez azt jelenti, hogy az ingyenes játékon belül a felhasználónak lehetősége van olcsó, néhány dolláros extra tartalmakat vásárolni. Amennyiben a TikTok-nak sikerül kiforrott formában elindítani a saját gaming szekcióját, az hatalmas nyereséget hozhat a cégnek. A HTML5 játékok mellett egy igazi különlegességgel is kísérletezik a TikTok. A TechCrunch szakportál arról ír, hogy készülőben van egy olyan live-service játék a platformra, ami interaktív módon kötné össze a tartalomgyártókat és a fogyasztókat. A tel-avivi székhelyű Watchful nevű cég vizsgálata szerint az egyik ilyen játék a Draw & Guess névre hallgat. Ebben a játékban a tartalomgyártónak szavakat dob fel a program, amit aztán a telefonja képernyőjére le kell rajzolnia, a követői pedig kitalálhatják, hogy milyen szót húzott. A cég nem kommentálta a sajtóértesüléseket a TikTok LIVE és az egyéb minijátékokról.

