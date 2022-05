A Bosch a globális nehézségek ellenére is kiemelkedő évet zárt 2021-ben Magyarországon, és minden területen növekedést ért el. A tavalyi teljes magyarországi nettó árbevétele – beleértve a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatok közötti kereskedelmi tevékenységeket is – 1711 milliárd forint volt, ami 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A Bosch csoport magyar piacon elért forgalma 15 százalékkal erősödött, ezzel 273 milliárd forintra nőtt 2021-ben. Mindkét eredmény meghaladja a járvány előtti, 2019-es szintet is. Bővült a munkatársak száma is: a Bosch csoport 2021. december 31-én több mint 17 ezer főt foglalkoztatott Magyarországon, 1700 munkavállalóval többet, mint egy évvel korábban – közölte a vállalat vezetése a Bosch évértékelőn.

Az idei év sem ígérkezik egyszerűnek, termelő vállalatként a Boschnál is megjelenik az alapanyagok, illetve az energiahordozók drágulása.

„Tartósan magas árakra és rendkívül változékony piaci környezetre kell felkészülnünk, a termelő vállalatok és a beszállítók is az áremelések áthárítására kényszerülnek. A cégcsoport energiaszükségletének azonban mintegy 20 százalékát fedezi földgázzal, amelynek köszönhetően nincs szükség nagyon nagy mennyiségre” – mondta a VG-nek Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, a budapesti Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a Boschnál is jelentkezik az alumínium, az acél, és bizonyos komponensek például a félvezetők akadozó ellátása. Jelenleg az autóiparban tapasztalható különösen nagy költségoldali nyomás, ahol bizonyos nyersanyagok ára nagyjából megháromszorozódott 2020 óta.

Jövőt formáló beruházások Magyarországon

A magyarországi Bosch csoport folytatta beruházásait az olyan jövőt formáló szakterületekre fókuszálva, mint az elektromobilitás, az autonóm járművek, a mesterséges intelligencia és az Ipar 4.0.

A vállalatcsoport 2021-ben összességében 100 milliárd forintot költött a gyártáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó beruházásokra.

Az idén húsz éve működő, kéziszerszámokat gyártó miskolci Robert Bosch Power Tool Kft.-nél 2021-ben 13,9 milliárd forintos fejlesztéssel új gyártócsarnokot adtak át. A szintén miskolci, járműipari alkatrészekkel, valamint elektromos hajtásokkal foglalkozó Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél a legnagyobb mértékben az eBike meghajtások és a motorhűtőrendszerek gyártási volumene nőtt. A gyárban a termelési tevékenységen túl kutatás-fejlesztési tevékenységeket is végeznek. Ennek részeként a vállalat több kutatás-fejlesztési és innovációs projektet valósított meg, melyeknek köszönhetően olyan új gyártási eljárás és alkatrész született, amely komoly előrelépést jelent a jövő gépjárműveinek megalkotásában.

Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

A kormányoszlopokat gyártó egri Automotive Steering Column Kft. 2021-ben szintén kiemelkedően teljesített, és az elmúlt két évben végrehajtott bővítésekkel, új gyártósorok telepítésével a Bosch egyik legjelentősebb kormányoszlopokat gyártó egységévé vált Európában. A maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft., amelyben járműipari alkatrészeket gyártanak tavaly gyártókapacitás-bővítésbe kezdett, új technológiákat vezetett be, és 2023-ig egy szolgáltató központot is létrehoz, mindezt több mint 52 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft., a Bosch legnagyobb gépjárműelektronika gyára világszerte, egyre meghatározóbb szerepet tölt be az elektromobilitáshoz köthető alkatrészek gyártásában, tavaly a legnagyobb mértékben ezeknek a termékeknek a gyártása nőtt. Az ipari digitalizációs fejlesztések részeként a gyárban beüzemelték a Big Data és a gépi tanulás alapú technológiákat, amelyek a folyamatok optimalizálását, valamint a költséghatékonyságot segítik.

A jövő meghatározó technológiáit fejleszti a Bosch Magyarországon

A Bosch aktív K+F tevékenységét folytatva, Magyarországon csaknem 93 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre 2021-ben: ma már a cégcsoport mintegy 3 200 munkatársa dolgozik a jövőt meghatározó technológiák fejlesztésén. Olyan területekre

koncentrál, mint például az elektromobilitás, a hidrogén, illetve a mesterséges intelligencia alapú fejlesztések, amelyek nemcsak új piaci lehetőségeket teremtenek, hanem hozzájárulnak a klímavédelmi célok eléréséhez.

A globális vállalatcsoporton belül Magyarország, és különösen a Budapesti Fejlesztési Központ egyre hangsúlyosabb szerepet játszik az autonóm vezetéshez és az elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztésekben.

Utóbbi területen a mild hibridektől a teljesen elektromos autókig az elektromos hajtáslánc szinte összes komponensét fejlesztik. Az elmúlt években számos, a mesterséges intelligenciához és az önvezető járművekhez köthető technológia készült itt. Többségük az automatizált vezetést segíti a forgalmi környezet még pontosabb elemzésében, a többi jármű mozgásának előrejelzésében.

A tervek szerint 2022 szeptemberében átadják Budapesten a vállalat új K+F központját,

amely többek között a magyar mérnökök tudását és ötleteit felkarolva járul hozzá a még biztonságosabb és fenntartható mobilitás megteremtéséhez. Az elektromobilitásra és az autonóm járművek fejlesztésére fókuszáló kampuszon irodák, műhelyek, laboratóriumok és egy tesztpálya is helyet kap. Ezenfelül a vállalat a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályánál hoz létre mérnöki fejlesztő és tesztelő helyszínt, amely az autóipar, az elektromobilitás, az önvezető autózás, valamint a mesterséges intelligencia alapú technológiák fejlesztéséhez járul majd hozzá.

Kilátások és stratégiai tervek 2022-re

A Bosch csoport jól indította az idei évet: világszerte 5,2 százalékkal növelte árbevételét 2022 első negyedévében, Magyarországon ugyanebben az időszakban a gazdasági kihívások ellenére is nőtt az árbevétel, ám az év visszafogottan indult – tájékoztatta a VG-t Szászi István. Hozzátette, a 2022-es üzleti év egészét illetően a bizonytalan üzleti környezet miatt nehéz becslésekbe bocsátkozni, a vállalat eredményét mindenekelőtt az energia-, anyag- és logisztikai költségek növekedése terheli meg jelentősen.

„Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a magyarországi Bosch csoport jelenleg zajló beruházásai a tervek szerint haladnak, és egyelőre azt látjuk, hogy 2022-ben tovább folytatjuk a beruházásokat. Ahogy K+F tevékenységünket is, sőt az orosz-ukrán háború már a középtávú stratégiai célokra is hatással volt: azt szeretnénk, hogy az alternatív energia minél rövidebb idő alatt a mindennapok meghatározó része legyen” – emelte ki Szászi István.