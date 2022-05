A műanyaghulladék lebontására alkalmas enzimek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mivel nagy hatásfokkal tudják az anyagot egyszerű molekulákra lebontani. A Texasi Egyetem kutatócsoportjának sikerült egy olyan enzimet kifejleszteniük, amely mindössze 24 óra alatt képes lebontani a műanyag egyes formáit, és amelynek széles körű alkalmazásra is alkalmasa is lehetővé válhat – tudatta a New Atlas.

Az újonnan létrehozott enzim 30 és 50 °C közötti hőmérsékleten és különböző pH-szinteken kiválóan bontja a PET műanyagokat:

egy hét alatt 51 különböző kezeletlen PET-terméket képes volt szinte teljesen lebontani, és egyes kísérletekben a műanyagokat akár 24 óra alatt is lebontotta.

A tudósok már több mint egy évtizede vizsgálják az enzimekben rejlő lehetőségeket a műanyagok újrahasznosítására, és az elmúlt hat évben jelentős előrelépések történtek a kutatásokban. 2016-ban japán kutatók olyan baktériumot tártak fel, amely enzimek segítségével hetek alatt lebontotta a PET műanyagokat. Ezeknek az enzimeknek egy PETase-nak nevezett, módosított változata tovább javította a teljesítményt, 2020-ban pedig azt lehetett pedig még erősebb változatot fejlesztettek ki a tudósok, amely hatszoros sebességgel emésztette meg a PET műanyagokat.

Hal Alper, a tanulmány szerzője elmondta, hogy a környezetvédelmi tisztítási alkalmazásokat figyelembe véve olyan enzimre van szükség, amely környezeti hőmérsékleten is képes működni a környezetben.

Ennek köszönhetően a mi technológiánk hatalmas előnnyel rendelkezik

– mondta.

A kutatók úgy vélik, hogy olyan technikát fejlesztettek ki, amely megfizethető és ipari méretű alkalmazása is kivitelezhető. Már a szabadalmi bejelentést is benyújtották be a technológiára, és remélik, hogy a hulladéklerakókban és a szennyezett területeken is alkalmazzák majd.

Alper hangsúlyozta, hogy a technológia alkalmazási lehetőségei végtelenek a különféle iparágakban. A hulladékgazdálkodási iparágon túlmenően az új enzim előnyeit a vállalatok is hasznosíthatják, akik ezáltal vezető szerepet vállalhatnának a termékek újrahasznosítása terén.

A fenntarthatóbb újrahasznosítási technikáknak köszönhetően a valódi körkörös műanyaggazdaság is megvalósulhatna

– emelte ki.

A kutatás a Nature folyóiratban jelent meg, az alábbi videó pedig áttekintést ad az áttörő eredményről: