A tervek szerint a kereskedelmi cégeknek, illetve a kormányzati profiloknak is díjat számolna fel a Twitter, amennyiben csatlakozni szeretnének a közösségi oldalhoz – közölte az Elon Musk

A Twitter mindig ingyenes lesz az alkalmi felhasználóknak, de lehet, hogy némi költséggel járna majd a kereskedelmi vagy állami felhasználók számára"

– posztolta Musk, majd egy másik tweetben hozzátette, hogy a némi bevétel még mindig jobb a semminél.

Fotó: Shutterstock

A Reuters megkereste a Twittert, de a cég nem volt hajlandó kommentálni a bejelentést. A múlt héten a hírügynökség arról számolt be, hogy Musk azt mondta a bankoknak, hogy új módszereket dolgoznak majd ki tweetekkel való bevételszerzésre, illetve a vezetők fizetését visszaszorítanák, hogy ezzel csökkentsék a cég költségeit. Musk azt is közölte, hogy olyan funkciókat terveznek kifejleszteni, amelyek növelik az üzleti bevételeket.

A hétfői New York-i Met Gálán Musk azt mondta, hogy a Twitter elérése jelenleg csak igen korlátozott, és azt szeretné, ha az ország sokkal nagyobb százaléka használná a platformot. Musk, a vezető elektromos járműveket gyártó Tesla vezérigazgatója is, aki a múlt hónap óta egy sor változtatást javasolt a Twitteren. A VG is megírta, hogy a Twitter igazgatótanácsa nemrég elfogadta a milliárdos Elon Musk ajánlatát a közösségi médiavállalat megvásárlására és magánkézbe vételére.

A világ leggazdagabb embere részvényenként 54,2 dollárért veszi meg a Twittert, amelyért összesen 44 milliárd dolláros vételárat fizet a társaság sajtóközleménye szerint.

A bejelentést követően több kitiltott Twitter-fiókot is feloldottak. Többek között a Fox News műsorvezetői, Tucker Carlson és Mark Levin letiltott fiókjait is ismét aktívvá tették.