Május 9-én, hétfőtől lép hatályba az új taxitarifa a fővárosban. Vasárnap utoljára még a régi árszabás mellett lehet taxit fogni, hétfőtől viszont jókorát drágulnak a díjak. Összességében közel 35 százalékos emelést követően az eddigi

700 forintos alapdíj 1000 forintra,

300 forintos kilométerdíj 400 forintra,

75 forintos percdíj pedig 100 forintra ugrik.

Ez a gyakorlatban például a ferihegyi reptér és a Deák Ferenc tér távon azt jelenti, hogy a nagyjából félórás, 20 kilométeres szakasz megtétele 8-9 ezer forint helyett több mint 12 ezer forintba fog kerülni.

Fotó: Jászai Csaba

Ritka, mint a tarifaemelés

Az árnövekedés tehát látványos, azonban kétségkívül szólnak mellette érvek. Budapesten 2013 szeptembere óta hatósági ár van életben a taxis piacon. Akkor az alapdíjat 450, a kilométerdíjat 280, a percdíjat 70 forintban határozták meg. A tarifát szűk öt évvel később, 2018 júliusában árazták be a 700-300-75 forintos szintre, ami azóta viszont változatlan.

Hiába az eltelt majd négy év, nem biztos, hogy a taxisok normál körülmények között ki tudták volna harcolni az emelést. Csakhogy a pandémia, a felpörgő infláció és az ukrajnai háború hatásai együttesen végül olyan helyzetet teremtettek, amiben megkerülhetetlenné vált a drágításról való döntés.

Ez végül az április 13-i fővárosi közgyűlésen következett be a képviselők egyhangúan támogatása mellett. Ezzel a fővárosi önkormányzat és a BKK munkatársai, valamint a fővárosi személytaxi-szolgáltató vállalkozások és érdekképviseletek képviselői között a hivatalosan 2021 novemberétől zajló tárgyalások végére pont került. (A taxisok valójában nem félév alatt vitték sikerre az ügyüket, hanem bő két éves sikertelen próbálkozást követően.)

Apróbetűs rész

A taxirendelet módosítása kapcsán az utasok számára egyértelműen az áremelés a leglátványosabb fejlemény, már csak azért is, mert emiatt át kell matricázni a kocsikon az eddig feltüntetett díjakat. Ez meg is történt a hetekben, de ezen felül még jó néhány változásról is rendelkeztek. Ilyen például, hogy

bővült az utasfelvételi lehetőség és a taxidrosztokon kívül is lehet világító szabadjelzővel várakozni;

minősített jelölésű négyévszakos gumiabroncsokon is futhatnak a taxik;

csak az az elektromos gépjármű lehet taxi, amely egy teljes feltöltéssel legalább 150 kilométert meg tud tenni;

a bankkártya elfogadására alkalmas terminál esetén a digitális bizonylattal rendelkező eszközöket is lehet használni;

a műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázat színeinek felcserélése: fekete fólián, fehér grafika kivitelben;

a taxis sárga szín alkalmazásánál szélesebb a "tűréshatár", így a kisebb krómozott felület, hűtőrács szabadon hagyható

2024. január 1-től kizárólag EURO 6-os gépjárműveket lehet új taxiként üzembe helyezni;

Ezen felül a felek abban is egyetértettek, hogy taxiként a forgalomba helyezéstől számított 15. év végéig lehessen használni egy személygépjárművet. Ennek az elvnek az elfogadását közösen kezdeményezik a kormánynál.

Hol vagytok, taxisok

A Covid járvány kitörése óta általános jelenség Budapesten, hogy a taxiszolgáltatás akadozik. Ha most valaki lead egy rendelést a tucatnyi, a fővárosi taxirendelet alapján minősített taxitársaság valamelyikének, jó eséllyel fogja azt tapasztalni, hogy vagy egyáltalán nincs, aki elvállalja a fuvart, vagy jobb esetben is csak lassan talál rá sofőrt a fuvarszervező. Emögött elsődlegesen emberhiány van:

míg 2020 elején 6754-en nyújtottak hivatalosan személytaxi-szolgáltatást a fővárosban, addig a legfrissebb statisztikák szerint jelenleg már csak 5070-en.

Mindez 25 százalékos csökkenés, vagyis ekkora arányban hiányoznak a taxisok a placcról.

Hogy ezt képes lesz-e mérsékelni a magasabb, így nagyobb bevételt jelentő tarifa, ez a következő időszak nagy kérdése. A taxis ágazat megmentésének ugyanakkor legalább ilyen fontos eleme az engedély nélküli személyszállítást végzők (kiemelten az egyes Viber csoportokban szerveződő tömeges fuvarok) ellehetetlenítése. A BKK ennek érdekében vállalta, hogy 2020-21-hez képest az átlagos havi összes ellenőrzések számát 190-ről tervezetten 240-re sűríti, valamint erősíti az együttműködést a hatóságokkal a hatékony intézkedések érdekében.