Az Apple bejelentette, hogy nem gyártja többé az iPod Touch zenelejátszó eszközt, és ezzel véget ér egy olyan eszköz története, amely forradalmasította a zenehallgatási szokásokat – tudatta a BBC.

Az évek folyamán többféle iPod modellt is piacra dobott az amerikai BigTech vállalat, köztük a Nano-t és a Shuffle-t. Az Apple most a legutóbbi modelljének, a 2007-ben megjelent iPod Touch-ot megszüntetését jelentette be, a termék a készlet erejéig azonban továbbra is megvásárolható lesz.

A legelső iPod-modell 2001-es megjelenésekor 1000 zeneszámot tudott tárolni, mely akkoriban forradalmi fejlesztésnek számított.

A kütyü újradefiniálta a zenehallgatás módját – mondta Greg Joswiak, az Apple marketingért felelős vezető alelnöke. A húsz év alatt végbement technológiai fejlődést jól szemlélteti, hogy ma már több mint 90 millió zeneszám közül válogathatnak a zenerajongók az Apple streaming szolgáltatóján.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bemutatja az új iPod Nanót 2012. szeptember 12-én a kaliforniai San Franciscóban. Fotó: GLENN CHAPMAN / AFP

Noha az iPod nem az első MP3-lejátszó volt a piacon, ahogyan az iPhone sem az első okostelefon,

az egyedi Apple-dizájnnak nagy szerepe volt abban, hogy a zenekedvelők hátat fordítottak a CD- és kazettás lejátszóknak, illetve az illegális fájlmegosztásnak.

Az iTunes és nem sokkal később az iPod bevezetése életmentő volt a zeneipar számára a vásárolt letöltésekből származó bevételeknek köszönhetően. 2001-ben a zeneipar az illegális fájlmegosztás ellen folytatott harcot, mivel a zenehallgatók gyorsabban terjesztették és osztották meg a zeneszámokat különböző platformokon, minthogy a lemezkiadók jogi fenyegetéseket tudtak volna kiadni. Az iPod népszerűvé válása az Apple szekerét is meglökte, amely a 2000-es évek elején a túlélésért küzdött Windows PC-k uralta piacon.

Borítékolható volt, hogy iPhone idővel kiszorítja az iPodot

Az évek során számos híresség állt be a lelkes iPod-tulajdonos sorába, köztük John Mayer, a U2 vagy éppen Oprah Winfrey. Az autógyártó cégek közül pedig a BMW volt az első, amely beépített iPod-rendszerrel szerelte fel a gépjárműveit, és néhány éven belül a legtöbb autógyártó követte a példáját. A technológiai elemzők szerint elkerülhetetlen volt, hogy az iPhone egy nap felváltja az iPodot.

Amikor az Apple megalkotta az iPhone-t, tudta, hogy ez végső soron az iPod sorsának megpecsételődését jelenti majd

– nyilatkozta Ben Wood, a CCS Insight technológiai tanácsadó cég vezető elemzője. Carolina Milanesi, a Creative Strategies munkatársa is megerősítette, hogy az iPod-eladások csökkenése egyértelmű összefüggést mutatnak az iPhone-eladások növekedésével – ahogy ez a trend a digitális értékesítésről a streamingre való áttérés esetén is megfigyelhető.

Az iPod-rajongók a közösségi médiában idézték fel a zenei eszközhöz kapcsolódó emlékeiket:

Ez volt az első Apple készülékem. Akkor vettem, amikor életemben először jártam az Egyesült Királyságban. Volt egy kis félretett zsebpénzem, és megvettem az első boltban, ahol megláttam

– írta egy Twitter-felhasználó.

Az első iPod-modellt az Apple egykori vezetője, Steve Jobs mutatta be a védjegyének számító fekete garbóban 2001. október 23-án az 1000 dal a zsebedben elnevezésű rendezvényen. A nagy várakozás övezte esemény előtt már felröppentek pletykák arról, hogy a cég egy új zenelejátszót fog bemutatni, miután a bemutató esemény meghívóján a következő szerepelt: "Tipp: Nem Mac".

Az iPod örökre megváltoztatja a zenehallgatás élményét

– mondta akkor Jobs. És sok tekintetben valóban igaza lett.