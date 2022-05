A beruházás kapcsán Meszesi Zsolt ügyvezető igazgató a Figyelőnek elmondta, amellett, hogy új kiszereléssel bővítették az ásványvízgyártást, vagyis a fél- és a másfél literes palackok után most már kétliteres kiszerelésben is megjelennek az ásványvizeik, a nagyobb hozzáadott érték előállítása felé is el kívánnak mozdulni. Ez pedig az ízesített, illetve szénsavas üdítők gyártása, míg a későbbiekben a funkcionális italok előállítása lehet.

A beruházáshoz több konstrukcióban is sikerült vissza nem térítendő támogatásra szert tenniük, és mivel a fejlesztés addicionális beruházásokat szintén maga után vont,

az összköltségvetésen belül mintegy 35 százalékos támogatási arányt értek el.

„A telephelyünkön három ásványvízi minősítésű kutunk van, a vizek több száz méter mélyről érkeznek. Kedvező ásványianyag-tartalmuk miatt korlátlan mennyiségben fogyaszthatók, tehát egyetlen ásványi anyagból sincs benne annyi, ami megterheli a szervezetet. Mivel a szervezetnek nagyon sok folyadékra van szüksége, ehhez a mi vizünk az előbb elmondottak miatt tökéletes választás lehet. Van prémiumkategóriás – Oscar-díjas – ásványvizünk, az AVE, amely 2005-ben Párizsban nyert az Aqua Expón. A kedvezőbb árfekvésű szegmensben is létezik hasonlóan kiváló minőségű termékünk, a Cívis Ásványvíz” – emelte ki az ügyvezető.

Fotó: AVE

Az elmúlt esztendőben az AVE jelentősen növelte a kibocsátását, ennek eredményeként a korábban nyolcszázmillió forint körül mozgó árbevételük 1,6 milliárdra emelkedett.

Az idei évre 2,5 milliárdot terveznek, ami az ügyvezető szerint az eddigi számok alapján megvalósítható.

A beruházásaikat tavaly év közben élesbe fordították, ennek köszönhetően duplázták meg az árbevételüket. A szakmai szövetség adatai szerint az ásványvizek árnövekménye mindössze 0,54 százalékos volt, így ennek hatása az AVE árbevétel-emelkedésében nem szignifikáns.

„Az ásványvízfogyasztás értelemszerűen függ attól, hogy milyen meleg a nyár, hiszen a forróságban több vizet iszunk. Nyáron tehát három-négyszeres igény is felmerül a partnereink részéről, így a szerződéseinket úgy »lőjük be«, hogy mindig mindenkit ki tudjunk szolgálni. Vagyis a megelőző években annyit termeltünk, amennyit a technológia lehetővé tett ahhoz, hogy a fogyasztóinkat a legnagyobb kánikulában is ellássuk megfelelő mennyiségű termékkel. A kapacitásbővítő beruházásunk termelésbe állítását követően sok partnerünk megduplázta, megtriplázta a rendeléseit, ami azt jelzi, hogy van igény az ásványvizeinkre. A nagyobb kibocsátásra alkalmas technológia miatt tehát nagyobb mennyiséggel tudjuk őket ellátni.”

Fotó: AVE

Az AVE tavaly a piaci részesedését is növelte, a korábbi 2,5-3-ról 5 százalékra.

Termékeiket Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében értékesítik, és továbbra is ebben a 70 kilométeres körzetű körben maradva kívánják tovább erősíteni a pozícióikat. Egyebek mellett erről szól az ízesített és a szénsavas üdítők piacán való megjelenés, amit az ügyvezető izgalmas területnek talál. „Az ezen a piacon történő megjelenés összhangban van a filozófiánkkal, miszerint megfelelő mennyiségű egészséges itallal kívánjuk ellátni a partnereinket és a fogyasztóinkat, illetve az üzleti céljainkkal, hiszen ennek a termékkörnek a gyártása nagyobb hozzáadott értékű áru előállítását is jelenti.”

