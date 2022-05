Továbbra is nagy az igény a junior informatikusok és programozók iránt a magyar piacon, a munkaerőhiány hatására pedig folyamatosan emelkednek a bérek az IT-területen, ezért sokakat vonz ez a karrierút. Ez megmutatkozik abban is, hogy a programozóképzők kurzusaira továbbra is többszörös a túljelentkezés.

A tavalyi első negyedévhez képest az idén eddig csaknem 20 százalékos növekedést tapasztalt a Codecool, a Green Fox Academy rekordnak számító negyedévet zárt a jelentkezők és a felvett hallgatók számát tekintve, a PROGmasters pedig az első negyedévben három képzést indított, amelyekre összesen 54 főt vett fel csaknem 1500 jelentkezőből.

Az IT-szektorban mind nagyobb szakemberhiány a startupcégektől kezdve a nagy multikig érezteti a hatását, minden téren nagy az igény a képzett munkaerő iránt. Ezt támasztja alá az egyre növekvő céges partnereink száma is

– tájékoztatott a Codecool.

A Green Fox Academy arról számolt be lapunknak, hogy nagy a túljelentkezés a képzéseikre, és folyamatosan nő az igény az egyedi tananyagra épülő képzések iránt, a megfelelő munkaerő biztosítására a cégek egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakemberek oktatásában. „Az IT-csapatok bővítését szolgáló képzések jellemzően azonnali elhelyezkedési lehetőséget vagy anyagi kedvezményt, akár teljes tandíjmentességet biztosítanak a hallgatóknak, miközben a vállalati oldalon a juniorok betanítási ideje egy-két hónappal csökkenthető” – közölte a cég.

Zárul a jelentkezés Ma éjfélig lehet jelentkezni az Újratervezés program elnevezésű, száz százalékban államilag támogatott informatikai képzésre. A program struktúraváltó szakaszának oktatóközpontjai, a Codecool, a Green Fox Academy, a PROGmasters és a Training360 az elmúlt években több ezer jelentkező karrierváltását segítették elő, ezenfelül a 2020-ban elindított Újratervezés program struktúraváltó szakaszában mintegy 1500 főt képeztek át informatikussá.

Az orosz invázió közvetlenül ugyan nem érinti a magyarországi IT-piacot, de mindhárom megkérdezett cég foglalkozik vele.

Az ukrajnai háború miatt több globális projekt megvalósítását Kelet-Közép-Európába csoportosították át, ami egyelőre inkább többletmunkát generál a régió IT-szektorában. A gazdaság digitalizációja mellett ez is hozzájárul a piac felpörgéséhez, a munkaerő és a bootcamp képzések iránti igény megugrásához

– mutatott rá a Green Fox Academy. A cég ingyenes kurzust indított a Magyarországon tartózkodó ukrán menekültek számára, ahogy a PROGmasters is.

A járvány idején elindított online képzésekkel megnyílt a lehetőség a vidéken vagy akár az országhatáron túl élők számára is, s az online és hibrid oktatás a járvány után is megmarad. Az IT-cégek is egyre rugalmasabbak, élen járnak a home office, a hibrid megoldások vagy akár a teljesen remote munkavégzés terén is.

A Codecool ezt felismerve lehetővé tette, hogy tavasztól a programozóképzést online végző diákok eldönthetik, hogy a garantált állást hol keresse meg számukra a cég,

Debrecenben,

Győrben,

Szegeden,

Pécsett,

Miskolcon

vagy Budapesten.

Így anélkül kezdhetnek új IT-s karriert, hogy az új fejlesztői munkájuk miatt el kellene költözniük. A programozóképző az idén bővítette a portfólióját, és arra számít, hogy az előző évhez képest 20-30 százalékos lesz a bővülése. A Green Fox is kiemelkedő évet vár, az érdeklődés növekedése mellett is jellemző marad azonban a munkaerőhiány, az IT-szakemberek, és különösen a speciális tudással rendelkezők nagyon keresettek, emiatt várhatóan tovább erősödik a cégek részvétele a képzésekben.

A PROGmasters szintén bővíti idén a képzési portfólióját, és szeretne munka mellett végezhető képzéseket is meghirdetni. Tavaly 257 hallgató végezte el a PROGmasters kettő–hat hónapos IT-képzéseinek valamelyikét, a cég várakozásai szerint ehhez képest az idén majd 20 százalékkal bővül a végzősök száma, és az év végére elérheti a 300 főt.

Arra számítunk, hogy az IT-szakemberek iránti jelentős kereslet miatt az idén további egyedi, a partnereink igényeire szabott tanfolyamokat tudunk indítani. Az oktatás mellett a PROGmasters másik fő üzletágának számító szoftverfejlesztési terület súlyát is szeretnénk tovább bővíteni még ebben az évben

– közölte lapunkkal a cég.