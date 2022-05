Az Unilever Magyarország Kft. 99,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el tavaly, amely több mint négymilliárdos növekedés 2020-hoz képest a pénzügyi beszámolója szerint. Nőtt az üzemi eredménye és a nyeresége is, az előbbi 3,2, az utóbbi 2,8 milliárd forint lett. Saját tőkéjét közel hárommilliárd forinttal emelte meg, a hosszú lejáratú kötelezettsége pedig 2,5 milliárd forintról 13,6 milliárdra emelkedtek. Személyi állománya négy fővel 1077-re emelkedett az év végére. Ugyanakkor közel 600 millió forinttal többet költött a társaság bérekre, járulékokra és személyi jellegű kifizetésekre.

Az Unilever korábban arról tájékoztatta a VG-t, hogy tavaly nyáron több mint 20 millió eurós kapacitásbővítésbe kezdett a veszprémi Algida jégkrémgyárában, mivel nőtt a kereslet a jégkrémek iránt. Szeptemberre befejeződött a nyírbátori háztartásvegyipari üzeme mintegy 17,5 milliárd forintos bővítésének első üteme, ennek során két új gyártósort telepítettek és kialakítottak egy csomagolócsarnokot. A brit–holland anyavállalat egyik legkorszerűbb, stratégiai fontosságú európai gyártóközpontjában a korábbi 300 millió helyett így évente 370 millió darab, 70 százalékban újrahasznosított műanyagból készülő flakont tölthetnek majd meg.

Fotó: Pusztai Sándor

A társaság azt írta a beszámolójában, hogy annak készítésekor a járványnak nem volt olyan hatása, amely befolyásolná a vállalkozás folytatásának elvét, illetve módosítást indokolna az eszközök és kötelezettségek értékelésében. Továbbá nincs a cégnek fizetési problémája, stabilan működik, a jövedelemtermelő képessége továbbra is fennáll. Sem a követelések, sem a kötelezettségek oldalán nem tapasztaltak a szokásostól eltérő változást az előző évekhez képest, és a járvány miatt sem kellett leállítania, vagy csökkentenie a termelést, nem is terveznek elbocsátásokat. A vállalat vezetése a széles termékválasztéknak köszönhetően továbbra is az eredmény növekedésével számol a rövid és hosszú távú terveiben.

Erősödött tavaly a társaság által gyártott háztartási tisztítószerek iránt is a kereslet, míg a jégkrémeké kissé esett

– áll a társaság beszámolójában. Az orosz–ukrán konfliktus lehetséges gazdasági hatásait felmérve a vállalat nem azonosított olyan konkrét körülményt, amely jelentősen hatna az idei üzleti évének eredményére, ugyanakkor felmerülhetnek jelentős hatású tényezők a helyzet bizonytalansága miatt.

A vállalat ügyvezető igazgatója, Alberto Di Leo az év elején arról tájékoztatta lapunkat, hogy kihívásokkal teli évre számít, ugyanakkor ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy a cég javítsa hatékonyságát, optimalizálja a szükségtelenül hosszú ellátási láncait, vagy bevezessen olyan környezetbarát csomagolási megoldásokat, amelyek kevésbé erőforrás-igényesek.