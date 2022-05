Dalnoki Balázs egy szakmai Oscar-díjjal és az elektromos autók bevezetése terén szerzett tapasztalatokkal érkezett a Porsche Hungariától a Hervishez. „A karrieremnek abban a szakaszában történt a váltás, amikor az ember még vágyik arra, hogy egy új területen is kihívást keressen és sikert érjen el. Tizennyolc évig dolgoztam a Porsche Hungaria keretein belül: 13 esztendeig a Škoda, majd a Volkswagen márkavezetőjeként. Úgy érzem, sikeres időszakot hagytam magam mögött, amire jó visszajelzés, hogy amikor a Volkswagen márkavezetője lettem, búcsúzásként a Škodánál átvehettem a két alapítóról elnevezett Laurin & Klement-életműdíjat, amelyet a brand Oscar-díjának is neveznek. Növelte ennek értékét, hogy világszinten a negyedik voltam, aki ezt az elismerést megkapta. A Volkswagennél is izgalmas feladat várt rám, mert a márka a nagy gyártók világában az elsők között kötelezte el magát az elektromos autózás irányában” – mesélte a szakember.

Előzmények

Dalnoki Balázs

Az ügyvezető szavai szerint az e-gépkocsik bevezetése terén a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a hatalmas autópiaci versenyben, a belső égésű motorok dominanciája mellett úgy kellett lefordítania a márkakereskedők nyelvére a VW jövőbeli fejlesztési irányát, hogy úgy érezzék, érdemes kitartani a brand mellett. Ami azért volt kulcskérdés, mert az értékesítés sikerét alapvetően befolyásoló, a saját tőkéjüket kockáztató márkakereskedőkkel egy korábban ismeretlen technológiát és üzleti modellt kellett elfogadtatniuk. „Az elektromos töltők rendszerének a kiépítése, a szerviz átalakítása akár százmilliós nagyságrendű befektetést is megkövetel, úgy, hogy az csak évek múlva térülhet meg.

Ráadásul, mivel még abszolút gyerekcipőben járt Magyarországon az e-autózás, egyike voltam azoknak, akik a jogszabályalkotókkal együtt dolgozhattak az elektromos járművek elterjedéséhez szükséges optimális szabályozási háttér megszületésén és a leghatékonyabb támogatási rendszer kialakításán.

Ezenkívül az elektromos művekkel is egyeztettem a villanyautók optimális töltéséhez szükséges e-kapacitások kiépítése kapcsán” – elevenítette fel Dalnoki Balázs.

Az e-gépkocsik terén megszerzett tudás azért is hasznosítható a sportszer-kereskedelmi cégnél, mert e járművekhez hasonlóan az akár másfél millióba kerülő új generációs elektromos kerékpárok is másképp üzemelnek, mint a hagyományos bringák, amelyeknél elég a pedált, az ülést és a féket beállítani. Az e-bike-ok esetében viszont szoftveres ismeret és a megfelelő appok használata is szükséges ahhoz, hogy a bicikli optimálisan vagy jól működjön.

A Hervis vezetése azért is áll közel hozzám, mert sportorientált menedzserként aktív vagyok a szabadidősportokban, továbbá a Škoda révén a magyar jégkorong egyik legnagyobb támogatója voltunk, a Volkswagennel pedig az összes NB I.-es focicsapatot segítettük.

A Magyar Jégkorong Szövetség elnökségi tagjaként azért is nagy örömmel éltem át azt, hogy a májusi ljubljanai B csoportos világbajnoki mérkőzéseken válogatottunk ismét kiharcolta a feljutást a világelitbe, mert a szervezet megpályázhatta a jövő évi A csoportos vb rendezési jogát. Ha szerencsénk van – hiszek abban, hogy a lebonyolítás jogát nem fogják kétszer elnyerni a finnek –, akkor jövőre Budapesten, az új MVM Dome-ban szurkolhatunk a magyar csapatért” – vázolta a szakember.

Párhuzamok

Dalnoki Balázs szerint a korábbi munkahelyével az is párhuzamot jelent, hogy a Hervis központja szintén Salzburgban van, ami a számára megszokott gazdasági környezetet, munkakultúrát és döntési mechanizmust jelenti. Ez is közrejátszott abban, hogy a Covid-járvány kifutásához kötődően megélénkült keresletet kihasználva az elmúlt tizenkét hónapban minden tervet sikerült teljesíteniük. Így a sportszer-kereskedelmi piac második legnagyobb szereplőjeként a 370 fős társaság bruttó 18 milliárd forintos forgalmat ért el tavaly.

Országos lefedettség

„A hazánkban az idén 25 éves Hervis a saját tulajdonú üzletekben hisz. Jelenleg 33 boltunk van, és a közeljövőre vonatkozó terv az, hogy az országban földrajzilag a legjobb lefedettséget biztosítva több mint 40 egységesre bővítsük a hálózatot. Ez az expanzió nemcsak az új üzletek megnyitását, hanem a régiek felújítását is jelenti. A fejlesztési stratégia megvalósítása a tervek szerint jóval több mint egymilliárd forintot igényel majd” – magyarázta a szakember, aki szerint a Hervisnél az most az egyik legnagyobb feladata, hogy miután a dolgok szerencsétlen alakulása miatt az elmúlt években több ügyvezetője volt a vállalatnak, a tulajdonosok támogatásával megteremtse a munkatársak által joggal elvárt hosszú távú irányítási stabilitást.

Szerencsére a közép- és a felső vezetők körében az első számú poszton történt cserék ellenére is megmaradt a stabilitás. Ez azért is fontos, mert vannak itt olyan tapasztalt szakemberek, akik már egy vagy akár több évtizedet is eltöltöttek a cégnél.

Nem véletlen, hogy ahol nem indokolt, nem a személyi változásokra, hanem ellenkezőleg, a csapat egybekovácsolására fókuszálok. A gárdának hitet adva a jól működő irányítási rendszerek hatékonyabb alkalmazására és egy modern munkakultúra kialakítására helyezem a hangsúlyt. Számomra ennek az első pozitív visszaigazolása az, hogy tavaly – igaz, a nem túl erős 2020-as bázishoz képest – 25 százalékos növekedést értünk el. De úgy sem állunk rosszul, ha az utolsó koronavírus-mentes esztendőt, 2019-et vesszük alapul, amelyhez viszonyítva ez évben nagyjából 50 százalékos bővülést mutathatunk fel. Igaz, időközben négy új egységet nyitottunk, és így 12 százalékkal nagyobb lett a bolthálózatunk, de a növekedés többi eleme már abból ered, hogy hatékonyabban, a korábbinál lényegesen attraktívabb árukészlettel dolgozunk.

Emellett pedig egyre nagyobb mértékben használjuk ki azt a lehetőséget, hogy miközben a Hervis önálló társaság Magyarországon, az osztrák tulajdonosi szinten a SPAR-csoporthoz tartozunk. Ennek eredményeként pedig több háttérszolgáltatást – személyzeti ügyvitel, IT-fejlesztések stb. – az utóbbi biztosít a számunkra. Ezenkívül immár a SPAR Magyarországgal is egyeztetünk olyan, kölcsönösen előnyös együttműködésekről, amelyek a már megszokott, összehangolt ingatlanberuházásokon, -bérléseken is túlmutatnak” – fejtette ki Dalnoki Balázs.

Vonzó bérek, stabil jövőkép

Miközben vezetői szinten minimális az elvándorlás, az eladók esetében a Hervis is küzd a fluktuációval. A cégvezető ezért olyan megoldás kialakítására törekszik, amely azokat is a vállalatnál tartja, akik gyakran csak 5-10 ezer forinttal nagyobb bérért mennek el.

Tudom, hogy ez a probléma nem oldható meg egyik napról a másikra, de egy-két éven belül biztosan eljutunk oda, hogy a növekedésnek köszönhetően vonzó bérek és a stabil jövőkép, valamint az üzletnyitások és -felújítások eredményeként érezhető jobb munkakörülmények valódi megtartóerővé válnak.

Éppen úgy, ahogy a korábbinál sokkal minőségibb, sportorientáltabb árukészletünkkel is azt bizonyítjuk a dolgozóinknak és a piacnak, hogy a Hervis ismét a színvonal mellett kötelezte el magát. Mindezt úgy, hogy a folyamatos termékellátást is biztosítani tudjuk hozzá. Nem véletlen, hogy már a 2024-es kerékpár-megrendeléseinket is leadtuk, s a futás mellett olyan más sportkompetenciákat és olyan világmárkákat hozunk vissza a kínálatba, amelyek a megfelelő ár-érték arány mellett egyértelműen tovább növelik a Hervis piaci megbecsültségét, s vele a versenyképességünket” – részletezte a szakember.

A fizikai üzletek mellett a Hervis az online térben is régóta aktív, amit a társaság teljes forgalmát nézve tekintélyes, 15 százalékos webes részesedés is mutat. Dalnoki Balázs szerint a virtuális térben további jelentős IT-fejlesztésekkel erősítik a jelenlétüket. Céljuk az, hogy a hagyományos és az online kínálatuk, szolgáltatásuk tökéletesen kiegészítse egymást. Mondván: míg az egyszerűbb termékek értékesítését kiválóan szolgálja a házhoz szállítást biztosító webáruház, a fizikai üzletekben a legnagyobb márkák kipróbálása mellett olyan egyedi szolgáltatásokat is nyújtanak, mint amilyen például a személyes tanácsadás, a lábanalízis, a kerékpár-beállítás és a használati bemutató. Először a kiválasztott, majd az összes boltjukban üzembe állítják azokat a megfelelő hardverkulccsal ellátott laptopokat, amelyekkel az e-bike-ok gazdái is teljes körű kiszolgálást élvezhetnek majd.

A cikk a Figyelő legújabb lapszámában jelent meg.