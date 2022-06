Az Airbnb 2020-ban, a koronavírus-világjárvány idején vezetett be ideiglenes tilalmat a házibulikra és rendezvényekre, mostanra pedig annyira elégedettek lettek a tilalom eredményével, hogy törvénybe is foglalják az intézkedést – tudatta a The Verge.

A tilalom nem engedélyezi a zajos partikat, különösképp a közösségi médiában hirdetett összejöveteleket és a házibuliknak helyet adó ingatlanokat.

Az Airbnb 2021-ben mintegy 6600 vendég fiókját függesztette fel a partitilalom megsértése miatt (bár ez egy apró szám, tekintve, hogy a cégnek több mint 150 millió felhasználója van).

Fotó: Shutterstock

Amellett, hogy az Airbnb véglegesíti a partitilalmat, a cég feloldja a 2020-ban bevezetett 16 fős foglalási korlátot.

Ennek hátterében az áll, hogy rengeteg olyan ingatlan van, amelyben kényelmesen elfér 16 ember, és amelyeket sokan többgenerációs családi utazások és nagyobb csoportok esetén vesznek igénybe. Ez a konkrét irányelvi változás az elkövetkező hónapokban lép életbe – írja az Airbnb.

Az Airbnb már a világjárvány előtt is változtatott a bulikra vonatkozó irányelvein: 2020-ban eltávolította az eseménybarát keresőszűrőt és azt a lehetőséget, hogy a listákban megjelenő találatok partik és rendezvények engedélyezettek lehessenek. A cég 2019-ben a partiházakat is betiltotta, miután öt ember meghalt egy több mint 100 fős halloweeni rendezvényen egy kaliforniai Airbnb-ingatlanban.