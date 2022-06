Egy brit fogyasztó összesen

768 millió fontra (több mint 35 ezer milliárd forint) perli az Apple-t, mert a cég korábbi szoftverfrissítése lelassította a régebbi iPhone-modelleket

– számolt be a Sky News. A technológiai cég elismerte, hogy egy 2017-ben kiadott szoftverfrissítés rontotta az eszközök teljesítményét, bár azt is állította, hogy a frissítésnek az volt a célja, hogy megvédje az akkumulátorok élettartamát. Azonban a kritikusok szerint az Apple szándékosan csökkenti a régebbi modellek hatékonyságát, hogy így újabb eszközök vásárlása felé terelje a fogyasztókat.

A vállalat korábban 113 millió dollárt (közel 43 milliárd forint) fizetett egy hasonló perben Arizonában, illetve 500 millió dollár (több mint 190 milliárd forint) kártérítésre kötelezték egy Kaliforniában indított eljárásban.

Fotó: Xu hede / Imaginechina via AFP

Justin Gutmann a keresetét a Competition Appeal Tribunalhoz nyújtotta be, amely az Egyesült Királyság azon speciális bírói testülete, amely versenyellenes piaci gyakorlatokkal kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

Ráadásul azoknak, akiknek iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus vagy iPhone X modelljük volt, egy sikeres per esetén szintén kártérítést nyújthatnak be.

„Az Apple ahelyett, hogy az ügyfeleit törvényes, tisztességes eljárással tisztelte volna meg, és ingyenes cserét, javítást vagy kompenzációt ajánlott volna fel, a cég félrevezette az embereket” – fogalmazott a felperes. Hozzátette, a keresetet azért indította, hogy az iPhone-felhasználók milliói szerte az Egyesült Királyságban kapjanak jogorvoslatot az Apple miatt elszenvedett károkért.

Ha ez a per sikeres lesz, remélem, hogy a domináns vállalatok újraértékelik az üzleti modelljüket

– hangsúlyozta.

A botrányt a Reddit közösségi oldal egyik felhasználójának írása robbantotta ki, amelyben azt állította, hogy az Apple automatikusan lelassítja a telefonokat, ha az akkumulátor kapacitása csökken. A cég ezt elismerte, és elnézést kért a teljesítménycsökkentésért. Közleményében kifejtette, hogy a lítium-ion akkumulátorok öregedésével egyre kevésbé képesek biztosítani a szükséges legmagasabb szintű elektromos ellátást. A csúcsáram-felvételi problémák különösen akkor jelentkeznek, amikor az akkumulátorok lehűlnek vagy alacsony a töltésszintjük , „ami azt eredményezheti, hogy az eszköz váratlanul leáll, hogy megvédje az alkatrészeit” – közölte az Apple. Az iPhone-felhasználók azonban arról panaszkodtak, hogy eszközeik indokolatlanul is hirtelen kikapcsolnak.

A cég végül közölte, hogy korlátozott ideig kedvezményes áron kicseréli az akkumulátorokat, és bevezet egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi az energiagazdálkodási eszköz kikapcsolását.

Tim Cook, a cég vezérigazgatója nyilvánosan elnézést kért a kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, hogy az Apple senkit sem akart félrevezetni. A felperes azonban úgy látja, hogy a cégóriás nem tett eleget annak érdekében, hogy tájékoztassa ügyfeleit az akkumulátorcsere lehetőségéről, illetve visszaélt a piaci erőfölényével.

Az Apple egyelőre nem kommentálta az ellene hozott újabb keresetet.