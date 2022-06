A McDonald's cégére csaknem 850 étterem bejáratánál ágaskodott Oroszországban még háború előtt. Az amerikai gyorsétteremlánc azóta – a média nyomására – előbb ideiglenesen lehúzta a rolót, majd – a bizonytalan üzleti környezetre hivatkozva – végleg kivonult, franchise-rendszerben működő üzletei többségét értékesítette. Néhány ezek közül múlt vasárnap nyitott újra, ismerős utóízzel. A moszkvai Puskin téren megnyílt Vkuszno i tocska (szó szerint: "Finom és pont") első napját is majd' olyan figyelem övezve, mint az elődje premierjét 1990-ben.

A Vkuszno i tocska éttermek zöld alapra rajzolt logója, amely két, hasábburgonyát jelképező sárga vonást és egy hamburgert szimbolizáló narancsszínű korongot ábrázol, három nappal az első éttermek megnyitása előtt hozták nyilvánosságra. A Puskin téri étterem megnyitóján most sokkal rövidebb volt a sor, mint 1990-ben, amikor egy nap alatt mintegy 30 000 szendvicset adtak el.

Big Mac-ből Bolsoj Burger

Az első Vkuszno i tocska éttermeket azóta több mint félszáz másik követte; bár az éttermek neve, lógója és étlapja megváltozott, a kínálat szinte ugyanaz maradt a Reuters beszámolója szerint. A hírügynökség azt írja: a moszkvai és szentpétervári vasútállomásokon még mindig lehet Big Mac szendvicset is kapni, igaz, a csomagoláson már az olvasható: Bolsoj Burger (azaz: Nagy Burger).

Az oroszországi éttermeket megvásárló Alexander Gorov korábban (2015 óta) 25 szibériai franchise-éttermet vezetett, a McDonald's kivonulásával több mint 800 üzlet tulajdonosává vált. A hálózat üzemeltetésével azt a vezérigazgatót bízta meg, aki 2022. februárjában, a Kreml által elrendelt hadműveletek megindítása előtt néhány héttel neveztek ki az oroszországi McDonald's élére, és aki aztán irányította az amerikai vállalat kivonulását.

Gorov nem kapta meg az összes éttermet, mert a McDonald's egy másik korábbi partnere, az oroszországi repterek és vasútállomások éttermeit üzemeltető Rosinter Restaurant nevű cég egy "különleges megállapodás" szerint 2023-ig megtarthatja franchise-jogát, és folytathatja tevékenységét.

Gorov a 800 üzlettel együtt átvette azok raktárkészletét és beszállítói hálózatát is, így nem csoda, hogy étlapon tudta tartani a menü klasszikus darabjait, ráadásul néhány rubellel olcsóbban is adja azokat. A McDonand's Corporation által továbbra is licensszel védett szendvicsek árusítására azonban nem kapott engedélyt, a szabadalmakat az amerikai vállalat továbbra is birtokolja. Sőt, a McDonald's 15 évre fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavásárolja Gorovtól a franchise-t.

Kóla, puska van, a sült krumpli hiánycikk

A Vkuszno i tocska éttermekben árusított termékek csomagolásán legtöbbször egyszerűen kisatírozzák, leragasztják az eredeti feliratot, de a szendvicsek a megszokott mekis ízvilágot adják, olyanok, mint korábban – derül ki a Reuters beszámolójából. Mindenütt vannak persze hiányosságok: a szentpétervári Vkuszno i tocska éttermekben nem lehet sült krumplit kapni, mert az üzletek nem kapnak utánpótlást. Üdítőt a legtöbb étteremben csak üvegben adnak, mert a Coca-Cola a kivonulása óta nem szállít szörpöt, de az üveges készletein még túlad, mielőtt végleg hátat fordít Oroszországnak.

A Reuters-nek nyilatkozó moszkvai és szentpétervári étterem-menedzserek szerint a beszállítói hálózat újraindítása folyamatban van, hamarosan újra teljes lesz a termékpaletta.

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A McDonald's érdemben nem reagált a hírügynökség kérdéseire, de annyit közölt, hogy teljesen kivonult az orosz piacról, amikor véglegesítette érdekeltségei eladását Alekszandr Gorovnak.

A Burger King kivonulása is elhúzódik: a rivális étteremlánc hivatalosan ugyan beszüntette oroszországi tevékenységét, ám üzetei azóta is nyitva vannak, és jelentős forgalmat bonyolítanak. A cég ugyanis nem tud megállapodni a franchise eladásáról.