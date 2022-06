Különösen jól jártak azok a gyűjtőszenvedélytől fűtött befektetők, akik az elmúlt években műkincsek, régi autók, bélyegek illetve könyvek helyett luxusórákat vásároltak másodkézből. A drága, használt órák iránti kereslet a koronavírus-járvány kirobbanása után kapott új erőre. A pénzüket program híján elkölteni nem tudó gazdagok a lezárások alatt jó érzékkel nyúltak az idővel csak patinásabbá váló ékszerek után, abban a reményben, hogy bővülő gyűjteményük értékálló befektetés lehet. Nem tévedtek: a legkeresettebb, használt luxusórák ára ugyanis alig 12 hónap alatt 32 százalékkal emelkedett, legalábbis az ötven legnagyobb márka árának világszintű változását követő Subdial50-es index alapján.

A használt Rolex Daytonák mintegy 10 százalékkal lettek olcsóbbak alig 30 nap alatt, de még így is 19 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve. Fotó: Leonard Ortiz / Orange County Register via Getty Images

A luxusórák piacán is hamarosan beköszönthet azonban a fordulat, legalábbis az index közelmúltbeli mozgása alapján erre következtet a Bloomberg összeállítása. A Subdial50-es mutató értéke 6 százalékkal csökkent az elmúlt hónapban, ami a hírügynökség szerint annak a biztos jele, hogy a befektetők elkezdték pénzzé tenni az ékszereiket. Egy fekete számlapos Rolex Daytonáért most 10 százalékkal kevesebbet kérnek, mint egy hónapja, míg egy acélból készült, kék számlapos Patek Phillipe Nautilus ára átlag 12 százalékkal mérséklődött az elmúlt 30 napban. Igaz, ezek az egyenként 100-150 ezer dollár feletti áron gazdát cserélő használt órák még így is 20-30 százalékkal többe kerülnek, mint egy éve.

Néhány modell ára korábban nagyon elszaladt, ezek most visszatértek egy értelmezhető tartományba

– kommentálta az index mozgását a Subdail alapítója. Ross Crane szerint most, hogy a tőzsdéken megjelentek a medvék, és a kriptodevizák leértékelődésének sem látszik még a vége, egyre többen döntenek úgy, hogy pénzzé teszik az óráikat, míg nyereséggel tudják túladni az ékszereken.

Egy használt Patek Phillipe Nautilus 5711-es ára jelenleg 119 000 dollár, de alig egy hónapja még 145 230 dollárért kínálták ezeket az ékszernek is beillő óraműveket eladásra. Fotó: Shutterstock

A használt luxusórák piaca 2016 körül – néhány megfontolt gyűjtő kivételével – szinte teljesen elnéptelenedett. A kereslet akkor olyan mértékben elapadt, hogy a legnevesebb gyártóknak kellett vásárlóként fellépniük. A Cartier, a Tag Hauer és más a svájci gyártók csak Hongkongban több ezer használt órát vettek vissza néhány hónap alatt a Wall Street Journal beszámolója szerint, részben azért, hogy életben tartsák az ékszerek másodpiacát, részben pedig azért, hogy a régi órákban felhasznált aranyat és más ékszereket újrahasznosítsák. A gyártók akkor – az okosórák térhódítását látva – úgy döntöttek, az új óráik gyártását is visszafogják: a legnagyobb piacoknak számító Kínába, illetve Olaszországba 30 százalékkal kevesebbet exportáltak. Néhány, korábban népszerű termék gyártását pedig teljesen beszüntették ebben az időben, így például az 1970 óta forgalmazott Patek Philippe Nautilusét is, amely azóta második virágkorát éri a gyűjtői piacon.