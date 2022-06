A Tesla autóinak július 1-jétől tilos lesz behajtaniuk Pejtajhóba, a Pekingtől keletre fekvő tengerparti városba, amely a kínai kommunista párt népszerű nyári üdülőtelepülése is egyben – tudatta a Bloomberg.

A tilalom legalább két hónapig lesz érvényben, és a döntésről hamarosan bejelentést tesznek. Az amerikai autógyártót 2021 márciusában már kitiltották a kínai katonai komplexumokból és lakótelepekről, mivel aggályosnak tartották, hogy az autók kamerái érzékeny adatokat gyűjthetnek. Elon Musk cége közölte, hogy a gépkocsikba beépített kamerákat Észak-Amerikán kívül nem aktiválják. A pejtajhói közlekedésrendészet, illetve a Tesla helyi képviselője sem válaszolt egyelőre a Bloomberg megkeresésére.

Fotó: South China Morning Post

A Tesla több, elsősorban a jármű külső oldalán elhelyezett kamerát használ a parkolás, a robotpilóta és az önvezető funkciók irányítására. A legtöbb modell a visszapillantó tükör fölé szerelt belső kamerával is rendelkezik.

Perlik a Teslát a az elbocsátott munkavállalók

A Tesla korábbi alkalmazottai pert indítottak a vállalat ellen, azt állítva, hogy a cég a tömeges elbocsátásokkal megsértette a szövetségi munkaügyi törvényt, mivel nem adott előzetes értesítést a létszámleépítésről – számolt be a Reuters. A keresetet vasárnap késő este nyújtotta be két texasi munkavállaló, akiknek júniusban mondtak fel a cég nevadai gigagyárában. A per szerint több mint 500 alkalmazottnak mondtak fel a nevadai egységében.

A panasz szerint a Tesla megfeledkezett arról értesíteni a munkavállalóit, hogy a felmondásuk azonnali hatállyal lép életbe, és a vállalat nem tartotta be a tömeges elbocsátásokra vonatkozó szövetségi törvényeket, amely 60 napos felmondási időt írna elő.

A volt munkavállalók benyújtott keresetükben a 60 napos felmondási időre járó fizetést és juttatásokat követelik a vállalattól. A Tesla egyelőre nem nyilatkozott az elbocsátottak számáról.

Fotó: San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers via Getty Images

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk a hónap elején jelentette be, hogy nagyon rossz előérzete van a gazdaság alakulásával kapcsolatban, és a Tesla – a recessziótól tartva – mintegy 10 százalékkal csökkenti a dolgozók létszámát. Több mint 20 Tesla-dolgozó nyilatkozott úgy, hogy ebben a hónapban bocsátották el.

Felháborító, hogy a Tesla durván megsérti a szövetségi munkaügyi törvényt azzal, hogy rengeteg dolgozót bocsát el a szükséges előzetes értesítés nélkül

– mondta Shannon Liss-Riordan, a dolgozókat képviselő ügyvéd.

Az ügyvéd hozzátette, hogy a Tesla néhány munkavállalónak csupán egyheti végkielégítést ajánlott fel, ezért sürgősségi indítványt készítenek elő annak érdekében, hogy megakadályozzák azt, hogy a munkavállalókat egyhetes végkielégítésért cserébe bocsássák el. A keresetet Texas nyugati kerületi bíróságán nyújtották be. Musk „jelentéktelennek” ítélte a pert.