Érezhetően felpezsdült a hazai komolyzenei koncertek piaca Magyarországon a koronavírus-járvány által meghatározott 2020-as és 2021-es év után - számol be a tapasztalatairól a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A törzsközönség koncertlátogató kedve kezd visszatérni. Ugyanakkor az elmúlt időszakban számos kihívás jelent meg ezen a piacon: a jegyvásárlást a bizonytalanság miatt a többség az utolsó pillanatra hagyta, bérletet nem váltottak szívesen, és a sok ingyenes online koncert következtében még árérzékenyebb lett a közönség.

Körmendy-Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar kuratóriumának elnöke arra is rámutatott, hogy a nemzetközi porond is átalakult. Egyrészt a korlátozások miatt a fesztiválokra, rendezvényekre kevésbé utaztattak nagyméretű zenekarokat, így felértékelődött a helyi projektek, előadók, zenekarok szerepe.

Az EU-ban kifejezett követelmény a támogatások elnyeréséhez az erős koncepcióval és biztos fenntarthatósági vízióval rendelkező művészeti projektek kidolgozása

– emelte ki.

Az idén már látni pozitív fejleményeket, az idényre szóló komolyzenei koncertbérletek iránt is élénkülő érdeklődést tapasztalnak. Azonban a két évnyi leállás után hirtelen újra elérhetővé vált programkínálat sokszínűsége komoly versenyhelyzetet is teremtett. „Az elmúlt két évben elmaradt kulturális eseményeket minél hamarabb próbálják a szervezők bepótolni, ami jelentős túlkínálatot eredményez. Ezen a kompetitív piacon a meglévő törzsközönség elkötelezettsége versenyelőnyt jelent egy zenekar, produkció számára. Mi erre kiemelt figyelmet fordítunk aktív közönségkezeléssel, célcsoportspecifikus rendezvényaktivitásokkal. Szintén stratégiai célunk a közönségünk bővítése, fiatalítása, amelynek érdekében a vállalati szférával is terveznek különböző együttműködéseket".

Fotó: sandorszivos / LFKM

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 2020-ban jelentős művészeti- és működésfejlesztési folyamatot indított el. Teljesen új arculatot kapott, kidolgozta nemzetközi stratégiáját, valamint innovatív elemekkel bővítette a zenei repertoárját. A zenekar jubileumi 2022/2023-as évadra készül, ugyanis jövőre ünnepli fennállása hatvanadik évfordulóját. „Az utolsó simításokat végezzük az évad műsortervén. A bérletes koncertek szinte mindegyikén világhírű szólista művészekkel közös produkciókat láthatnak majd a nézők, a nemzetközi zenei elit kimagasló tagjait sikerült megnyernünk. Így például Martin Frösttel, Amihai Groszttal, a Berlini Filharmonikusok szólóbrácsásával, vagy Emmanuel Pahud-val, a világ legismertebb fuvolaművészével is fellépünk. Az évad csúcspontja pedig a jubileumi koncert lesz, amelyet március 14-én a Müpában tartunk" – mondta Várdai István, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője. A jubileumi évadra a bérletek értékesítése május végén elkezdődött.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-ban alakult a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola végzős növendékeiből. A zenekar komoly nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus zenei élet elitjének állandó szereplőjévé vált. Működésük során – Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével – több, mint ötven országba jutottak el, többek között felléptek a New York-i Carnegie Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Buenos Aires-i Teatro Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben. Az együttes, amelynek koncertmestere 2016 óta Tfirst Péter, évről évre a világ legjelentősebb koncerttermeiben, elsőrangú szólisták közreműködésével lép színpadra.