Megerősödve jött ki a járványból a Magyar Posta

A kieső bevételekkel és megnövekedett költségekkel járó 2020-as év után tavaly újra növekedési pályára állt a Magyar Posta. Nemcsak az árbevétel, hanem a profit is kilőtt, a logisztikai piacon évek óta zajló forgalomnövekedés a múlt évben is folytatódott, így a vállalat bevételeinek bővülése is elsősorban a gazdasági növekedésével és az elektronikus kereskedelem térhódításával függ össze.

24 perce | Szerző: Gy. B.

Tavaly a Magyar Posta Zrt.-hez tartozó termékek és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele elérte a 220,4 milliárd forintot az egy évvel korábbi 199,6 milliárd után – olvasható az állami cég éves beszámolójában. A kiegészítő melléklet tanúsága szerint a logisztikai piacon évek óta zajló forgalomnövekedés a múlt évben is folytatódott, így a vállalat bevételeinek bővülése is elsősorban a gazdasági növekedésével és az elektronikus kereskedelem térhódításával függ össze. A kiscsomagok, a fuvarozás és a raklapos szállítás is dinamikusan nőtt. A társaság – visszatekintése szerint – innovatív megoldások bevezetése mellett megőrizte a részesedését a lendületesen bővülő csomaglogisztikai piacon, így a forgalmával együtt az árbevétele is emelkedett. Míg a reklámkiadványok kézbesítéséből és a belföldi hírlapterjesztésből kisebb bevétele származott az előző évinél, addig az elektronikus és nem hagyományos szolgáltatások (hibrid levél, közszolgálati szegmens) árbevétele nőtt. Tavaly újra növekedési pályára állt a Magyar Posta Fotó: KALLUS GYORGY A főbb tevékenységek közül a levéltermékek értékesítése a tavalyelőtti 83,46 milliárd forintról 98,29 milliárdra nőtt,

a pénzforgalmi szolgáltatások a korábbi 49,4 milliárd forinttal szemben 51,9-et hoztak,

míg a logisztikai termékek forgalma 29,6-ről 31,9 milliárdra hízott. A sajáttőke-arányos jövedelmezőségi mutató 14,13 százalékponttal növekedett előző évhez képest az adózott eredmény növekedése miatt. Az utóbbi kilőtt, az egy évvel korábbi 425 millió forintról 13,97 milliárdra, amit a társaság az eredménytartalékba tervez átvezetni. Az üzemi eredmény is megugrott, de kevésbé látványosan: 5,34 milliárd forintról 9,78 milliárdra. Az eladósodottsági mutató 20,18 százalékpontos csökkenését a kötelezettségállomány 13,48 százalékos esése és a sajáttőke-állomány 16,83 százalékos növekedése okozta. A nettó eladósodottság 14,79 százalékponttal csökkent elsősorban kötelezettségek és a saját tőke értékének előző évhez viszonyított kedvező alakulásának következményeként. A beszámolási időszakban a társaság megvásárolta a Díjnetben 76 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagot leányvállalataitól, a Díjbeszedő Holding Zrt.-től (25 százalék) és a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.-től (51 százalék). Az Ukrajnában zajló háború miatt kialakult gazdasági helyzet kockázatai az energiaárak növekedése miatt elsődlegesen a költségeket érintik a Magyar Postánál. Bevételi oldalon – mivel az Oroszországgal, valamint Ukrajnával szembeni kitettség rendkívül alacsony – nem látnak jelentős kockázatot. Figyelembe véve a széles körű ügyfélbázist a postai szolgáltatások iránti kereslet stabilnak, kiszámíthatónak mondható. A beszámolóban kiemelték: a társaság menedzsmentje a tulajdonos magyar állam támogatásával biztosítja a folyamatos működőképesség fenntartását és mindent megtesz az esetleges jövőbeni veszteségek minimalizálása érdekében.n a társaság megvásárolta a Díjnetben 76 százalékos tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagot leányvállalataitól, a Díjbeszedő Holding Zrt.-től (25 százalék) és a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.-től (51 százalék).

