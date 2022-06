Az extraprofitadó és az üzemanyagárak növekedése miatt várhatóan a Wizz Air is árat emel – olvasható a társaság által kedden kiadott közleményben, amelyben a fapados légitársaság azt is jelezte, hogy a korábban megvásárolt jegyek árát utólagosan nem emelik meg, és július elsejéig biztosan nem hárítják át az utasokra az extraprofitadó miatt keletkezett többletterheket.

A közleményben az olvasható, hogy a kormány által 2022. július 1-től hatályba lépő, a légitársaságokat is sújtó extraprofitadó kapcsán a Wizz Air úgy döntött, bár a meghirdetett rendelet minden valószínűség szerint érinti majd a jegyárakat, a korábban megvásároltak esetében a légitársaság nem hárítja át utasaira a jogszabályban meghatározott összeget. Ugyanakkor kiemelték, hogy az extraprofitadó és az üzemanyagárak növekedése miatt a viteldíjak várhatóan emelkedni fognak.

A Wizz Air azt írja:

A repülőjegyárak dinamikusan változnak, és mint mindig, ezután is elsősorban a kereslet és a kínálat határozza meg azok alakulását.

„Továbbra is úgy véljük, az utasonként számított adó bevezetése nemcsak magasabb viteldíjat jelenthet, de a légitársaságokra rótt extra gazdasági teher tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is, nem csupán a Wizz Air, hanem a gazdaság egésze számára. A légi közlekedési ágazat, melynek a Wizz Air is része, jelentős veszteségeket szenvedett a Covid–19-világjárvány során, és bevétele, illetve nyeresége várhatóan még hosszú ideig nem éri el a vírus kitörése előtti szintet” – fogalmazott a cég.

A fapados társaság által kiadott nyilatkozat közvetlen előzménye a rivális Ryanair lépése miatt megindult találgatás volt. Ahogy arról a VG is beszámolt, a Ryanair minden június negyedike után induló járatára váltott jegy árába visszamenőleg is beépítette az Európán belüli 10, illetve az Európán kívüli 25 eurós különadót. Erre a cég saját üzletszabályzata adott lehetőséget a Ryanairnek, amely kimondja, hogy

ha valamely kormányzati adó a foglalást követően kerül bevezetésre vagy annak összege nő, indulás előtt meg kell fizetni az új adót (vagy a különbözetet).

