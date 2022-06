A Killing Kittens nevű céget Emma Sayle alapította. Az üzletasszony Cambridge hercegnéjének volt a korábbi iskolatársa. Vállalkozását általában szextech cégnek is nevezi, lényegében azzal foglalkoznak, hogy exkluzív és hedonista bulikat szerveznek a világ több nagyvárosában is.

A részvényeket a brit pénzügyminiszter, Rishi Sunak által létrehozott Future Fund programon keresztül szerezte meg a kormány - írta meg a Financial Times. Ez az alap nyújtott az életben maradáshoz szükséges tőke injekciókat a pandémia alatt bajba került vállalkozásoknak. A koronavírus-járvány éveiben a Killing Kittens a csőd szélére sodródott, mivel a lezárások ellehetetlenítették a rendezvények szervezését. A Future Fund programban nyújtott kölcsönöknek van egy szokatlan záradéka. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönért cserébe a megsegített vállalkozásokba fektetett pénz egy idő után a cégben lévő részesedéssé változik. Ilyen formában a brit kormány több vállalatban is szerzett részesedést, ilyenek a Bolton Wanderers labdarúgó csapat, vagy a Black Sheep Coffee üzletlánc.

Fotó: AFP

A Future Fund ügyleteket az állami tulajdonú British Business Bank felügyeli. A pénzintézet megerősítette, hogy a programon keresztül részesedést szereztek a Killing Kittens-ben.

Emma Sayle, a vállalkozás alapítója, aki egyben a cég több mint 25 százalékos részvényese is, elmondta, hogy a szextexh cég a legutóbbi tőkebevonás alkalmával 1 millió fontot gyűjtött össze. Ez nagyjából 15 millió fontra teszi a cég értékét, amiből Sayle szerint a kormány 1,5 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A kormány már profitált a ezen a beruházáson

- mondta Emma Sayle. A Killing Kittens a kezdeti években közösségi finanszírozási platformokon gyűjtött pénzt a működéséhez, mivel a hagyományos kockázatitőke-cégek nem voltak akarták támogatni.

2020-ban több kritikát is kapott a Future Fund program, amiért a támogatást nyújtott a Killing Kittens-nek. Sarah Champion munkáspárti képviselő akkor felszólította a kormányt hogy állítsa le kifizetéseket a cégnek. A kritikusok szerint a szexparti szervező cég etikátlan munkát végez.

Emma Sayle elmondta, hogy meglepték a kritikák. Szerinte cége a nők emancipációját tartja az egyik legfontosabb elvének, amit bizonyít, hogy az általuk szervezett bulikon csak a nők kezdeményezhetnek a férfiaknál. Hozzátette, hogy a Future Fund jelentős segítség, de nem csodaszer. Voltka hiteligénylők, akik a támogatás ellenére is csődbe mentek, a Killing Kittens viszont nem tartozott ezek közé. A Future Fund rendszert 2020 májusában hozták létre, hogy alternatív finanszírozást biztosítson a járvány idején bajba került, de egyébként gyorsan növekvő cégek számára, különösen azoknak, amik jellemzően kockázati tőkére támaszkodnak. A programon keresztül 1,1 milliárd fontot osztottak szét 1190 vállalkozás között.

A Future Fund szabványos feltételeket használt közzétett alkalmassági feltételekkel. A folyamat világos, hatékony módot biztosított arra, hogy a finanszírozást a lehető legszélesebb körben és a lehető leggyorsabban elérhetővé tegyék anélkül hogy hosszas tárgyalásokra lett volna szükség. Azok a pályázatok kaptak beruházást, amik megfeleltek az összes alkalmassági feltételnek

- olvasható a British Business Bank közleményében.

A Killing Kittens most azon dolgozik, hogy megvesse a lábát az Egyesült Álamokban is. Bővíteni kívánják a felnőtteknek szóló közösségi hálózatát. A vállalat adatai szerint 180 ezer tagjuk van, éves forgalmuk pedig nagyjából 1,4 millió font. A Financial Times információi szerint a cég forgalmának négyötöde az Egyesült Királysághoz köthető.