A nyersanyagárak mellett emelkednek többek között a munkaerő és a szállítás költségei is – ezzel indokolta a Tesla az e-autói árának idei negyedik emelését. Legutóbb áprilisban srófolták fel a néhány autójuk árát, és már akkor is az inflációs nyomásra, illetve a logisztikai költségek emelkedésére hivatkoztak. A drágítást most a teljes termékpalettán érvényesítik, ahogy tették ezt márciusban is, amikor két lépcsőben 10 százalékkal emelték a Telsa-modellek árát a legolcsóbbtól a legdrágábbig.

A márciusi emelés következtében 52 ezer dollárról 54,5 ezer dollárra drágult például a Model 3 ára, amelyért mostantól már 58 ezer dollárt (átszámítva 22 millió forintot) kell fizetni. A csúcskategóriás, összkerékmeghajtású, kétmotoros Model X ennél jóval nagyobb mértékben drágult: az év elején még 105 ezer dollárba került, most már 121 ezer dollárt (cca. 46 millió forintot) kérnek érte.

A nyersanyagárak ingadozása 10-15 százalékkal dobhatja meg a Tesla autók gyártási költségét, amelyet az elmúlt időszakban a munkaerő-költségek emelkedése is befolyásolt, de ugyanúgy felfelé hajtott az is, hogy a Tesla kínai gyárában a koronavírus-járvány fellobbanása miatt ideiglenesen leállt a termelés.

Fotó: Ding Ting / Xinhua via AFP

A potenciális Tesla-tulajdonosok rossz érzését az is fokozhatja, hogy Elon Musk alapító-vezérigazgató már áprilisban arra figyelmeztetett, hogy hónapokat kell várni az új autókra, és várakozása szerint az ellátási problémák a következő 6-12 hónapban sem enyhülnek. Musk akkor azt is jelezte, hogy amennyiben a költségek várt növekedése mégis elmarad, a Tesla autók ára valamicskét csökkenhet.

A Tesla részvényeinek jegyzése a hírre több mint 7 százalékkal 650 dollár alá csökkent, azaz egy év alatt csaknem megfeleződött a jegyzése, úgy, hogy a társaság közgyűlése által elfogadott részvény-split hatása még nem tükröződik az árfolyamon.

Nem vet jó fényt az e-autógyártóra az sem, hogy az Egyesült Államok közlekedési hatósága szerint a Tesla autóiba beépített önvezető technológiát használók okozzák a legtöbb balesetet az amerikai utakon. Erről itt írtunk részletesebben: