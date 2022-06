Egy nagybank treasury területéről érkezve vette át egy butik befektetési szolgáltató vezetését. Mi motiválta ebben a lépésben?

Elsősorban az a lehetőség, amelyet a tulajdonosok is látnak ebben a cégben. Másrészt az elkötelezettség, amelyet képviselnek. Jelenleg a magyar piacon számos kereskedelmi banknál van prémium- és privátbanki kiszolgálás, viszont ezeknek csak egy része fordít kellő figyelmet az ügyfélkör valós igényeire, a megfelelő fejlesztésekre. Méretéből adódóan a Sinus-Fair Corporate sokkal rugalmasabban képes reagálni a piaci és az ügyféligényekre, ami lényegesen jobb ügyfélélményt jelent a gyakorlatban.

Az SFC 2020 januárjában azzal került a figyelem középpontjába, hogy a jegybank – felügyeleti jogkörében eljárva – fél évre felfüggesztette tevékenységi engedélyét. Milyen hatással volt ez a társaság működésére?

Belegondolva abba, hogy jelenleg az utolsó simításokat végezzük a hamarosan induló tanácsadási üzletágon, összességében kifejezetten pozitív hatással. A felügyelet által joggal kifogásolt szabálysértéseket sikerült úgy kijavítani, hogy közben az ügyfelek megtakarításait egyetlen percig sem fenyegette veszély. Úgy fogalmaznék, hogy a Sinus-Fair Corporate megfizette a tanulópénzt, és ez jó befektetésnek is bizonyult a jövőre nézve.

A jövőben tehát tanácsadási tevékenységgel kívánják bővíteni az SFC szolgáltatásainak a körét. Miért?

Számos befektetési vállalkozás létezik, ezek különböző típusú szolgáltatást nyújtanak. Mi termékfüggetlen szolgáltatásunk minőségével, tanácsadóink szakértelmével szeretnénk kiemelkedni: olyan unikális vállalkozássá akarunk válni, amely valódi értéket tud nyújtani ügyfeleinek egy Magyarországon még újnak számító, Nyugat-Európában viszont már jól ismert irányvonalat képviselve. Az eddigi egytermékes szolgáltatást tőzsdén kereskedett instrumentumokkal bővítenénk ki.

Mekkora a belépési limit az SFC-nél, kikből áll, valamint mekkora az ügyfélkörük?

A nagyságrendet tekintve a prémium- és a privátbanki küszöbök közötti, ugyanakkor nálunk nem annyira szigorúak ezek a korlátok, mint a piac nagy szereplőinél. A személyreszabottság szerves része az ügyfélélménynek, ha tehát egy ügyféllel megvan a kémia, s látjuk benne a fejlődési potenciált, nem ragaszkodunk mereven a limitekhez. A néhány ezer fős ügyfélkörben már most is sokan vannak olyanok, akik befektetéseik méretéből adódóan prémiumbanki szolgáltatásban részesülnek, aktivitásukat tekintve azonban közel állnak a privátbanki kategóriához. Rengeteg olyan is akad, aki már hosszabb időre visszatekintő kapcsolatot ápol a Sinus-Fair Corporate-tel. Bár a székhelyünk Veszprémben található, az ország számos pontján vannak jómódú, az általunk kínált befektetésekre nyitott ügyfeleink.

A magyarországi privátbanki/vagyonkezelői piacon gyorsan nőtt a vagyon az elmúlt években, ám az ügyfelek száma nem vagy csak alig emelkedett. Hogyan tudnak érvényesülni egy ilyen környezetben?

A piacon kétségtelenül óriási a verseny az ügyfelekért. Azt is látom ugyanakkor, hogy a szereplők egy része belekényelmesedett jelenlegi pozíciójába. Olyanok is akadnak, amelyek más területre koncentrálnak, mindenesetre lemaradásban vannak a topszolgáltatókhoz képest ezen a téren. A szolgáltatók nagyobb része már csak a mérete miatt sem képes a gyors reagálásra, ez pedig nagy valószínűséggel a kliensek lemorzsolódásához vezet. De természetesen nem csupán a másokban csalódott ügyfelekre számítunk. Mivel a vagyon folyamatosan gyarapodik, így az ügyfélkör jó része folyamatosan új lehetőségeket, új szolgáltatókat keres.

A befektetéseknél a fő vonalat a nagy múltú német cégek értékpapírjai jelentik. Hogyan oszlik meg most a portfólió az egyes ágazatok között?

Mint már mondtam, az utolsó finomítások zajlanak a befektetési tanácsadási tevékenység megkezdése előtt. A terveink szerint június végén indulunk el ezzel a szolgáltatással, így jelenleg a zárt körben kibocsátott vállalati kötvények adják a portfólió egészét.

A partnerszolgáltatók köre mekkora most, s tervezik-e bővíteni?

Szeretnénk a továbbiakban is fenntartani az elmúlt években kialakult jó együttműködésünket egy jó nevű magyarországi bankkal, a bővítésnek ezen a téren egyelőre nem érkezett el az ideje. A tanácsadási tevékenység beindításával ugyanakkor szorosabbra fűzzük a szálakat egy értékpapír-kereskedő céggel, hiszen erre szükség van ahhoz, hogy a kínálatot tőzsdén kereskedett instrumentumokkal tudjuk kiszélesíteni.

A befektetési piacon most (majdnem) minden az ESG-ről, a környezettudatos befektetésekről szól. Ezt a hullámot hogy akarják, illetve tudják meglovagolni?

A környezettudatosság a zárt körben kibocsátott vállalati kötvényekben is megjelenik. Ezek egy része nyugat-európai ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódik, amelyeknél a zöldszempontok sokkal markánsabban vannak jelen, mint a kontinens keleti részein. Mivel a fenntarthatóság már kinőtte az eredeti kategóriáját, és egyre inkább üzleti megfontolássá válik, mind erőteljesebben fog megjelenni a tanácsadási szolgáltatásban is. A befektetési instrumentumok terén érzékelhető tendenciák beépítése mellett természetesen fontos a „mindennapi fenntarthatóság” is: az például, hogy a Sinus-Fair Corporate veszprémi irodájának nemrég lezajlott felújításakor az energetikai rendszer napelemekkel és hőszivattyúval bővült.

Mik a személyes ambíciói az SFC-vel kapcsolatban, és melyek a társaság stratégiai céljai?

Jól szervezett és ütőképes csapatot szeretnék felépíteni olyan szakemberekből, akik otthonosan mozognak a tőkepiaci területen, valamint kellően rugalmasan képesek alkalmazkodni az állandóan változó piaci körülményekhez és az ügyféligényekhez. Ehhez olyan környezetet teremtünk, ahol a kollégák szívesen beszélik meg a piac aktualitásait és ütköztetik egymással a véleményüket, mivel mindkettő elengedhetetlen a fejlődéshez. Ahogy már említettem, a személyre szabott befektetési tanácsadással azokat az ügyfeleket kívánjuk megszólítani, akik már elérték a prémiumbanki szintet, aktivitásuk alapján azonban nagyon közel járnak a privátbanki szegmenshez. Első körben a budapesti iroda kialakítása van fókuszban: itt két-három üzletkötővel szeretnénk elindulni a nyár első felében, fokozatosan bővítve a létszámot a későbbiekben. A hosszú távú tervekben pedig megyeszékhelyenként egy-egy iroda szerepel.