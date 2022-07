Idén a nemzetközi Bosch csoport úgy döntött, hogy kockázatitőke-befektetőként tovább erősíti meglévő pozícióit a technológiai startupok piacán. A Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 2022-ben egy új, 250 millió euró összegű alapot hozott létre startupvállalkozások részére. „A Bosch csoport kockázatitőke-befektetőként olyan startupcégeket támogat világszerte, amelyek technológiájuk révén segítik a gazdaság fejlődését, javítják a társadalom életminőségét, segítenek a természeti erőforrások megőrzésében.

A Bosch startupbefektetései azért is hasznosak, mert az egyre összetettebb technológiai feladatokat így közösen gyorsabban és hatékonyabban tudjuk megoldani

– fogalmazott Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke.

Fókuszban az energiahatékonyság és az elektromobilitás

A Bosch élenjáró innovatív vállalatként a fenntartható és hálózatba kapcsolt technológiák húzóereje kíván lenni. A vállalatcsoport nemrég több milliárd eurónyi befektetést jelentett be a klímasemleges technológiák, többek között a hidrogénalapú gazdaság és a vállalatok digitális átállása kapcsán.

Az RBVC startupbefektetéseinek fókuszában is olyan területek állnak, mint az energiahatékonyság és az elektromobilitás.

Az RBVC Európa egyik legnagyobb vállalati befektetőjeként a technológiai startupokra szakosodott. Portfóliójába több mint ötven cég tartozik, döntően a mesterséges intelligencia (AI), a tárgyak internete (IoT), a félvezetők és a kvantum-számítástechnika területéről. Az RBVC-nek – a startupvilág szereplőit segítve – saját helyi kirendeltségei és kapcsolattartói vannak olyan technológiai központokban, mint Kína, Németország, Izrael és az Amerikai Egyesült Államok.

Szoros együttműködés

Az RBVC befektetési szakemberei évente több mint kétezer startupot vesznek górcső alá, ebből hozzávetőlegesen száz kerül fel a szűkebb listára, és évente hat-tíz, gondosan kiválasztott cégbe fektetnek be ténylegesen. Az RBVC akár 25 millió eurót is invesztál egy-egy új startupba, miközben a Bosch csoport saját technológiai tudásával és kapcsolatrendszerével operatív módon is támogatja őket. „Az RBVC egy nyitott innovációs kultúrával már a korai fázisban kapcsolatot hoz létre a startupok és a Bosch operatív üzleti egységei között. Mindezeken túl a startupoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a Bosch beszállítóivá, ügyfeleivé vagy technológiai partnereivé váljanak. Másik oldalról a Bosch az együttműködések révén a legfrissebb technológiák ismeretében végzi fejlesztéseit” – mondta el dr. Ingo Ramesohl, a Robert Bosch Venture Capital ügyvezető igazgatója.

Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Az újonnan megnyitott finanszírozási alap segítheti az RBVC-t abban is, hogy technológiai válaszokat adjon a globális geopolitikai és gazdasági kihívásokra. „A kétévnyi koronavírus-járvány és a nemzetközi konfliktusok miatt a csiphiány és az ellátási lánc zavarai mindenhol érzékelhetők. Éppen ezért keressük ezeken a területeken is azokat a technológiai irányokat, amelyek orvosolhatják a felmerülő problémákat” – emelte ki dr. Ingo Ramesohl.

Magyarországon is aktív a Bosch a startupok világában

A Bosch Magyarországon is sokat tesz a startupok és a startupkultúra támogatásáért, mert hisz abban, hogy nagyvállalatként túl kell lépnie az adott kereteken, és egy sokszereplős ökoszisztémát létrehozva startupokkal, egyetemekkel, akadémiai intézetekkel, kis- és középvállalkozásokkal, a kormányzattal együttműködve lehet igazán innovatív. A magyarországi Bosch csoport ezért csatlakozott a Hungarian Startup University Programhoz (HSUP), melynek célja a hazai egyetemisták megismertetése az innováció világával, a modern vállalkozói ismeretekkel és különösen a startupok működésével – egy új, közös oktatási platformon keresztül.

A Bosch az általa javasolt vagy támogatásra érdemesnek ítélt, a HSUP-ban szereplő témákhoz mentorokat, ipari szakértői konzultációs lehetőségeket biztosít.

A startupszemlélet elmélyítésében a vállalat a saját berkeiben is aktív. A Bosch Budapesti Fejlesztési Központjának munkatársai támogatást kapnak ahhoz, hogy belső startupként validálják és valósítsák meg üzleti ötleteiket, mindehhez vállalati környezetben olyan módszereket használva, mint a lean startup vagy a business model innovation. A cég 90 ezer négyzetméteres autóelektronikai kutató-, fejlesztő- és tesztközpontja, amelyet szeptember 8-án adnak át, fontos helyszíne lesz majd a startupokkal való együttműködésnek.