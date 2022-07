A svéd H&M csoport, a világ második legnagyobb divatáru-kiskereskedelmi lánca megkezdi oroszországi üzleti tevékenységének felszámolását a

a működési problémák és a jövő kiszámíthatatlansága miatt.

A cég március 2-án függesztette fel értékesítését Oroszországban az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt. Hétfői közleményében egyebek között az szerepelt, hogy

alapos értékelést követően lehetetlennek tartottuk az Oroszországban folytatott üzleti tevékenység folytatását a jelenlegi helyzetben.

Fotó: Alekszandr Galperin / Szputnyik via AFP

A cég bejelentette továbbá, hogy korlátozott időre újranyitja oroszországi üzleteit, hogy eladja a megmaradt árukészletet.

A H&M számításai szerint

a felszámolással kapcsolatos költségek mintegy 2 milliárd svéd koronát (190 millió dollárt) tesznek ki, amely a vállalat folyó harmadik negyedévi pénzügyi kimutatásaiban jelentkezik.

A H&M hatodik legnagyobb piaca volt a tavalyi utolsó negyedévben Oroszország, ahonnan bevételeinek 4 százaléka származott. A H&M 2009 óta volt jelen Oroszországban, több mint 150 üzletet nyitott.

Pár napja a Lego is bejelentette, hogy végleg leállítja oroszországi kereskedelmi tevékenységét, és bezárja a 81 üzletét. A VG arról is beszámolt, hogy miután felfüggesztették a Coca-Cola és a Pepsi oroszországi értékesítését, a Cola Csernogolovka gyártói most azt remélik, hogy ők csillapítják az oroszok szomját és a nagy amerikai gyorsétteremláncokét is.