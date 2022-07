Még a koronavírus járvány aktív szakaszában kezdték meg az értékesítését annak a népszerű étrend-kiegészítő termékcsaládnak, melynek kapcsán 2021 decemberében közérdekű bejelentésre indítottak hatósági ellenőrzést a Nébih szakemberei. A patikákban, bioboltokban és interneten is kapható készítmények forgalmazása során kifejezetten azok tüdőerősítő hatását emelték ki. A médiafigyelmet a védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozóknak nyújtott termékadományok és beszámolók is fokozták, amelyekben közismert egészségügyi szakemberek is megjelentek, ezáltal növelve a termékek iránti érdeklődést és bizalmat.

A szakemberek a vizsgálat során megállapították, hogy az „air7 tüdő vitaminja” étrend-kiegészítő egyetlen összetevője esetében sem igazolt, hogy az a tüdő egészségét támogatná, különösen egy, a tüdőt érintő járvány idején felmerülő fokozott kockázat esetén.

air7 étrend-kiegészítő

Bár a kifejezetten dohányzó embereknek ajánlott verzió tartalmaz olyan összetevőt, amely a tüdő egészségét támogató hatással bírhat, azonban az nem igazolt, hogy a dohányzásnak köszönhetően fokozottan igénybe vett tüdő esetében is érvényesül ez a kedvező élettani hatás.

A termékeken számos nem engedélyezett (és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság /EFSA/ véleményezése alatt sem álló) állítást is használt a forgalmazó. Ezek egyike például maga a „tüdő vitaminja” védjegy volt. Emellett a termékeknek betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyító tulajdonságot is tulajdonítottak, ami szintén nem megengedett. Vagyis egyértelműen kiderült, hogy a vizsgált étrend-kiegészítőket lényeges tulajdonságukra vonatkozó félrevezető tájékoztatással forgalmazták.

A fentiek miatt a Nébih – minőségmegőrzési időre és tételazonosítóra való tekintet nélkül – elrendelte a két érintett étrend-kiegészítő kivonását a forgalomból, a forgalmazót pedig milliós nagyságrendű élelmiszer-ellenőrzési bírság fizetésére kötelezte.