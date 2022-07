Az önvezető autókat tervező startup, az Argo AI, ami a Volkswagen és a Ford támogatásában is részesül, 150 fős leépítésre készül. Az elbocsátásokra azért van szükség, mert a vállalat gyors növekedési fázisában a szükségesnél több alkalmazottat vettek fel – számolt be róla a The Verge.

Az önvezető járművek bevezetésére irányuló küldetésünk során hirtelen elért növekedés és előrelépés következtében megfontolt kiigazításokat kell végeznünk az üzleti tervünkben, hogy minél sikeresebben tudjuk a siker ösvényét követni a továbbiakban is

– nyilatkozta az Argo AI képviselője.

Fotó: Jeff Kowalsky

A Ford szóvivője, Bradley Carroll nyilatkozata szerint az Argo AI számukra stratégiai partner az önvezető szolgáltatásuk kifejlesztésében, támogatni fogják a startupot a továbbiakban is és együtt fognak majd dolgozni az önvezető szolgáltatások tökélesítésén is.

A Ford pénzügyi támogatása segített az Argo AI-nak az Egyesült Államokban és még Európában is terjeszkedni. A vállalat jelenleg teljesen önvezető járművek tesztelését hajtja végre Austinban és Miamiban, ahol együttműködést terveznek a Lyft járműbérlési szolgáltatóval. A vállalat a Walmarttal is együttműködést kötött, hogy sofőr nélküli kiszállítási szolgáltatást vezethessenek be több nagyvárosban is. A vállalat tervei 2025-re Németországban is bevezetnének egy automatizált telekocsi szolgálatást a Volkswagennel közösen.