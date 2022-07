Június utolsó és július első napjaiban nem egyszer fenyegetett majdnem 40 fokos, tikkasztó hőség. Ilyenkor másodlagos a 10 százalék feletti infláció és a 400 forintot meghaladó euróárfolyam, a vásárlói kosarak összetételén látható nyomot hagy a forró nyár.

Míg a VG korábbi kiskereskedelmi körképében az élelmiszerárak drasztikus emelkedésének közvetlen hatásait vettük górcső alá, addig most arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen termékkategóriák iránti kereslet ugrik meg drasztikusan a nagy melegben.

Érdeklődésünkre a Tescónál hangsúlyozták:

Az eladásokon egyértelműen észrevehető, hogy június utolsó hete, azaz az elmúlt hét volt az eddigi legmelegebb az idén. Ekkor 30 százalékkal több ásványvíz és 16 százalékkal több sör fogyott, mint egy héttel korábban, míg jégkrémből 12 százalékkal vettek többet.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

Az áruházlánc sajtóosztályán a VG-nek kiemelték, hogy minden nyaralással, pihenéssel és vízzel kapcsolatos nem élelmiszer kategória eladási mutatói is jelzik, hogy nyár van: a medencék forgalma megháromszorozódott, míg a vizes játékoknál 170 százalékos felfutást láthattunk. De egyértelműen látszott a hőség hatása a ventilátorok kategóriáján is.

Ásványvíz kontra alkohol

A Lidl Magyarország is évről évre nagy hangsúlyt fektet a nyári szezonra, és igyekszik a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgálni. A diszkontláncnál is azt erősítették meg a VG-nek, hogy a korábbi évek tendenciájának megfelelően a nagy melegek beköszöntével országszerte növekedett az ásványvíz, a különféle szörpök és limonádék, valamint az alkoholos és alkoholmentes sörök értékesítése. Ezen árucsoportok esetében a darabszámot tekintve szinte mindegyiknél százalékosan két számjegyű növekedésről beszélhetünk az előző hónaphoz képest.

A nyár abszolút slágerének a jégkrémek számítanak, áprilisról júniusra megnégyszereződött az eladott darabszám. A non food termékek terén pedig hetente változó akciókkal várják a vásárlókat

– emelte ki Tőzsér Judit, a társaság vállalati kommunikációs cégvezetője.

Fotó: Shutterstock

Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője a kérdést tágabb kontextusban értelmezve arra is kitért, hogy nyáron megnő az igény a szezonális termékekre: kedveltek a grillkolbászok, pácolt, fűszerezett, sütésre előkészített húsok. Jobban fogy ilyenkor a paprika, a paradicsom, és népszerűek a friss, szezonális zöldségek is. Természetesen melegben kelendőbb az ásványvíz, az üdítő, a bor és a sör: utóbbi kategóriában már nemcsak a nagyüzemek, hanem a kisebb hazai sörfőzdék kézműves különlegességei is a kosárba kerülhetnek.

Fesztiválozáshoz, utazáshoz kerékpárok, bőröndök, utazótáskák, neszesszerek, irattartók és egyéb hasznos kiegészítők, hűtőtáskák, strandszékek, matracok, napernyők, strandsátrak, rovarriasztók, napozóágyak és játékok széles választékát kínálják.

Ám annak sem kell nélkülöznie a nyaralás hangulatát, aki nem utazik el hazai vagy távolabbi tájakra, hiszen a kerti sütögetés eszközeivel, bográcsokkal, nyársakkal, felfújható medencékkel, matracokkal az otthonunkba varázsolhatjuk az üdülés élményét.

Mindent visz a jégkrém

Az Auchannál arról tájékoztatták a VG-t, hogy

a magasabb hőmérséklet hatására két számjegyű forgalomnövekedést láthatunk az ásványvizek és a sörök esetében a normál időszakhoz képest, de ez szinte minden nyáron tapasztalható.

A június végi, valamint július eleji, nagy hőséggel járó időjárás forgalomra gyakorolt hatásai a Penny 227 magyarországi üzletében is érezhetők. Érdeklődésünkre a diszkontláncnál jelezték, hogy a kerti medencék és a vízi játékok időszakos termékek, így éves összehasonlítási alapjuk nincsen, de az elmondható, hogy nagy mennyiségben fogyó árucikkekről van szó.

Viszont az idei év első öt hónapját a nyári időszakkal összevetve már most látható, hogy

az ásványvizek forgalmában mintegy 46 százalékos, a jégkrémek esetében pedig körülbelül 350 százalékos növekedés várható augusztus végéig.

A Penny a nyári időszakban is a vásárlói igényeit tartja elsődlegesen szem előtt, ezért az áruházlánc mindennap a legmagasabb minőség-ellenőrzés mellett szervezi az árucikkek zavartalan ellátását a teljes magyarországi bolthálózatában.

Fotó: Shutterstock

Vizet prédikál

Ugyanezekkel a kérdésekkel az Aldi ajtaján is kopogtattunk, a versenytársakhoz hasonlóan ennél a vállalatnál is azt tapasztalták, hogy a szélsőségesen magas hőmérséklet számos termék iránti keresletet jelentősen növeli. Üzleteikben az ásványvíz iránti igény a hőségben a szokásos mennyiség többszörösére emelkedik, de több sör és alkoholmentes üdítő is fogy.

Az üdítőitalok közül az áruházlánc vásárlói a kevésbé édes, alacsonyabb cukortartalommal rendelkező termékeket keresik, amelyek jobb szomjoltók.

A jégkrém-értékesítésre ugyancsak hatással van a meleg időjárás: a kevésbé forró napokon a vevők inkább a tejes jégkrémeket részesítik előnyben, nagy melegben viszont inkább a vízbázisú jégkrémek, valamint a Sorbet termékek iránt mutatkozik nagyobb igény – az első júliusi kánikulai napok is ezt a tendenciát támasztották alá.

Megjegyezték továbbá azt is, hogy az Aldi kasszazónáiban elhelyezett impulz termékek, például a pálcikás vagy tölcséres jégkrémek iránt viszont a napi hőingadozástól függetlenül nagy kereslet mutatkozik.