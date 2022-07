Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter elismerte, hogy az infláció túlságosan magas, és közben lassul a gazdaság növekedése. A recesszió a tech óriás Metát sem kerülte el, az infláció miatt nincs elég hirdetőjük, ráadásul folyton bírságot fizetnek.

A Facebook a megalakulása óta először jelentett bevételcsökkentést

– írja a Reuters. Ugyan csak 1 százalékról van szó, de ez is 28,8 milliárd dollár veszteség. A Meta profitja viszont már 36 százalékkal esett vissza, és a Metaverzum is dollármilliárdokat bukott. A harmadik negyedévben további hanyatlásra számítanak. A vezetőség próbálja nyugtatni a befektetőket, a részvények is zuhannak.

A Meta platformjait jelenleg 2,88 milliárdan, csak a Facebookot pedig 1,97 milliárdan veszik igénybe. A felhasználók köre a romló üzleti eredmények ellenére is napról napról emelkedik

– számolt be róla a The Verge.

Fotó: Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images