Az elmúlt napokban a legnagyobb hazai és nemzetközi munkaerőpiaci oldalakon is olyan álláshirdetéseket adott fel a Budapest Airport Zrt.,

amelyek már a 3-as terminálhoz kapcsolódó munkakörökre keresnek humánerőforrást.

A Linkedin-en megjelent felhívás szerint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cég projekt asszisztens keres a 3-as terminál dokumentációs rendszerének létrehozására. Ehhez folyékony angol nyelvtudást vár el, a magyar pedig előnyt jelent. Ugyanakkor felsőfokú végzettséghez nem kötött az állás betöltése.

Fotó: Faludi Imre/MTI

A hirdetés szerint azért lehet vonzó a munkakör, mert akit kiválasztanak rá,

az a kezdetektől a tagja lehet a Budapest Airport legújabb projektcsapatának,

amely a legnagyobb repülőtérfejlesztést fogja támogatni.

Heti két napon megengedett a home office, egyébként a munkavégzés helyszíne az 1-es terminál.

Ugyanez a hirdetés a Profession.hu-n is elérhető, ide azonban egy másik álláshirdetést is feltöltöttek: asszisztenst keresnek a projektcsapat mellé, aki elsődlegesen HR területen látna el teendőket. Ehhez már főiskolai, vagy egyetemi végzettséget is elvárnak, és a folyékony angol-magyar nyelvtudás is kitétel. A munkavégzés helyszíne ugyancsak az 1-es terminál.

Mikorra készülhet el Ferihegy 3?

A Budfyer tematikus blog úgy értékelte a nyitott pozíciók megjelenését, hogy a Budapest Airport készül a T3 projekttel. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítése régóta naprenden van, hol kevesebb, hol több intenzitással. Legutóbb az idén februárban nyilatkozott arról a Budapest Airport vezérigazgatója, Chris Dinsdale, hogy a korábbiaknál is nagyobb beruházások következnek a repülőtéren. Ezek egyike az 1. Terminál újranyitása, amelynek előkészítő munkálatai már tavaly megkezdődtek és most az engedélyezési szakaszban van. A másik pedig az új 3. Terminál építése, amelynél ugyancsak elstartolt az előkészület folyamata. A tervek készen vannak, a repülőteret folyamatosan készítik fel a jelentős építkezésre.

Ha minden a terv szerint halad, akkor az 1. terminál már 2024 nyarán köszöntheti az első utasait, míg a 3. terminál várhatóan 2028-ra készül el.

Fotó: Árvai Károly/AFP

Ferihegy 3, vagy más néven 2C fejlesztését egyébként a kormányzat is támogatja. Gulyás Gergely egy novemberi kormányinfón - igaz, akkor még aktuális ügy volt a Budapest Airport visszavásárlása - úgy fogalmazott, hogy

a kabinet szeretne új terminált építeni, a repteret általánosságban is szeretné fejleszteni, az oda vezető utat, a repülőtér elérhetőségét pedig vasúttal szeretné megteremteni.

Abban tehát a piaci és a kormányzati oldal is egyetért, hogy a reptér vaskos beruházást igényel, ugyanakkor ezek megvalósulása nem megy gördülékenyen. Erre jó példa éppen a kötöttpályás kapcsolat megteremtése, vagy a parkolóház-projekt, amelyek egyértelműen megfeneklettek.

Messze még a csúcs a budapesti reptéren

Az üzemeltető cég tegnap jelentette be, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma júliusban 1,294 millió fő volt, ezzel elérte a járvány előtti, 2019-es szint 80 százalékát. A tavalyi év azonos időszakához képest pedig több mint 140 százalékkal nőtt. A Budapest Airport cargoforgalma a globálisan jellemző légi áruszállítási volumencsökkenés ellenére is stabil, a vállalat júliusban több mint 14,6 ezer tonna árut kezelt. Habár a cargo növekedési üteme a budapesti légikikötőben is visszaesett tavasz óta, az első hét hónapban mintegy 113 ezer tonna légi áru fordult meg a budapesti repülőtéren, ami

11,1 százalékkal több, mint 2021 januárja és júliusa között, és 47 százalékkal több, mint a világjárványt megelőző 2019-es év júliusig tartó időszakában.

A VG iparági forrásokra hivatkozva a közelmúltban cikkezett arról, hogy Európában is egyedülálló növekedési potenciállal bír a ferihegyi repülőtér. Miközben a kontinens fővárosainak légikikötői lényegében telítődtek és esetükben az évi néhány százalékos bővülés is jónak mondható, addig Budapesten akár megduplázható az utasforgalom. Ez a megállapítás a 2019-es, a Covid-járvány előtti utolsó békeév statisztikáit veszi alapul, amikor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 16,2 milliós utas fordult meg. Ennek a megkétszerezése tehát bőven a 30 milliós tartományt jelentené.