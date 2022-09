A magyar gazdaság, bár most egy erősen recessziós környezet veszi körül, mégis tud növekedni.

„A második negyedévben 6 százalék fölé ment a gazdasági növekedés üteme, ami nagyon nagy mértékben volt köszönhető annak, hogy megvívtuk azokat a vitákat, amelyek arról szóltak, hogy a gazdasági válság érkeztével a munkanélküliséget finanszírozzuk, vagy a megelőzését, és mi az utóbbi mellett tettük le a voksot” – mondta Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter kedden az Audi Hungaria győri szerszámgyárbővítését követő ünnepélyes átadón.

A miniszter úgy fogalmazott: arra, hogy magyar gazdaság a jövőben is növekedési pályán maradjon, továbbra is a beruházások jelentik a garanciát, és ha „Magyarországon a beruházásokról beszélünk, akkor egyből az autópiacra asszociálunk, nem is teljesen érdemtelenül”.

A szerszámgyár bővítésével kapcsolatos beruházásunk egyértelműen bizonyítja a győri gyártó telephely iránti elkötelezettségünket. Két számjegyű eurómilliós összeget fektettünk ebbe a projektbe, amelyet az elmúlt két évben sikerrel valósítottunk meg

– mondta Gerd Walker, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Vállalatunk a next level stratégia jegyében valamennyi területén szintet lép (…) Szerszámgyárunk egyedülálló termékeinek, valamint fejlesztési, tervezési és konstrukciós szolgáltatásainak köszönhetően jelentős többletértéket teremt ügyfeleinknek világszerte

– mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

A Kisalföld beszámolója szerint az Audi Hungaria szerszámgyára 2005-ös alapítása óta folyamatosan bővült. Három üzletágával, a szerszámgyártással, a készülék- és berendezésgyártással, valamint az exkluzív szériás gyártással mintegy 700 főt foglalkoztat, és az egyik legnagyobb a maga nemében Kelet-Közép-Európában.

A bővítés után immár 58 300 négyzetméteres csarnokban a legmodernebb technológiák, köztük egy nagy rugalmasságú présutca, lézervágó berendezések és flexibilis robotcellák állnak rendelkezésre.

„Az újonnan telepített gyártóberendezéseknek és robotoknak köszönhetően még több Audi, Lamborghini és Bentley modell gyártásához járulhatnak hozzá munkatársaink, amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk ” – mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az exkluzív szériás gyártásban főleg alumíniumból készülnek a nagy komplexitású karosszériaelemek: csomagtérajtók, motorháztetők, ajtók, sárvédők valamint tető- és oldalelemek. A győri exkluzív szériás gyártás hosszú évek alatt szerzett tapasztalatából és kompetenciáiból elsősorban a márkacsoport prémiummárkái – az Audi, a Lamborghini és a Bentley – profitálnak.