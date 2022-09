A vállalkozások körében nagyon népszerű Széchenyi Kártya Programon túl miben segíti általánosságban is az üzleti szféra finanszírozási igényeit az MKB Bank és a Takarékbank? Melyek azok a szegmensek, amelyekben Önöknél megkülönböztetett kiszolgálásban részesülnek a kkv-k a piac más szereplőihez képest?

Teljes termékpalettát kínálunk az ügyfeleinknek, legyen ez számlavezetési vagy finanszírozási szolgáltatás, de sokféle támogatott konstrukciót is ajánlunk. A másik fontos törekvésünk, hogy segítsük a vállalkozásokat az olyan döntési helyzetekben, mint amilyen most egy KATA-ról való átállás vagy egy számlacsomag váltás lehet. Online megoldásaink, például a Budapest Pénzügyi Asszisztens (BUPA) vagy az online hitelkalkulátorunk, a digitális térben nyújtanak hasznos funkciókat ügyfeleink számára. A Budapest Bank és az MKB Bank fúzióját követően indultunk el a Vízió termékcsaládunkkal, amely ennek a körnek nyújt teljes körű finanszírozási szolgáltatást. A Széchenyi Kártya Programban elérhető népszerű elemek, mint a likviditás vagy a beruházás finanszírozás, ebben a termékcsaládban is megtalálhatóak, de természetesen eltérő kondíciókkal. Hangsúlyozom, hogy annál a vállalkozói körnél, amelynél a támogatott konstrukciók nem jöhetnek szóba, ott ez egy jó megoldás lehet.

Illés Zoltán, a Magyar Bankholding mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A másik ilyen szolgáltatásunk a faktoring. Azt látjuk, hogy ez a piac az elmúlt időszakban több mint 20 százalékkal bővült. Ez a növekedés azonban jellemzően a faktoring finanszírozási lehetőséget már korábban is kihasználó vállalkozásoknak köszönhető. Ez a konstrukció alapvetően olyan piaci szereplők számára lett „kitalálva”, amelyek egyébként nehezen jutnak forráshoz, de jó minősítésű vevőik vannak. Ezért én arra hívnám fel a vállalkozások figyelmét, hogy ez is egy finanszírozási megoldás lehet abban az esetben, ha maga a vállalkozás bizonyos konstrukciókban nem hitelképes, vagy nem tud további hiteleket felvenni.

Megemlíteném még a faktoring addicionális előnyei közül a biztosítási lehetőséget, amellyel a vevők nemfizetésének kockázata minimalizálható – ez egy olyan plusz dolog, ami a mai hektikusan változó világban hatalmas értékkel bír. Készülünk a faktoring online verziójával is, amellyel még több ügyfelet tervezünk elérni, hiszen ez egy olyan elem, ami nagyon sok kisvállalkozásnak nem szerepel a radarján, pedig nem feltétlenül az ő kockázatukra születik meg a banki vagy a finanszírozói döntés, és így könnyen, gyorsan elérhető számukra. Ez tehát egy teljesen más típusú finanszírozási forma, mint egy klasszikus hitelkihelyezés.

A tanácsadói szerepük és tapasztalatuk alapján, a jelenlegi gazdasági környezetben mit tanácsolnak most a mikro- és kisvállalkozásoknak a következő télre, a következő hónapokra pénzügyi-gazdasági kérdésekben?

A mi elemzőink is fokozott figyelemmel követik az eseményeket, és ha kockázati szempontból nézzük, akkor ez nyilván releváns is a számunkra. De akár a KATA-t nézzük, akár az inflációs környezetet, ebben a kérdésben még nem lehet mérleget vonni. Az inflációs környezet nagyon gyorsan változik, a hitelmoratóriumot is meghosszabbították az év végéig. Van tehát több olyan hatás, amelynek az eredményét nagyon nehéz most még lemodellezni. Várhatóan csak 2023 elején, a moratórium kivezetését követően fogunk tisztábban látni. Rövid távon azt gondolom, a legkritikusabb, hogy mindenképpen kell egy költségracionalizálást végezni.

Továbbá a tudatos tervezés is nagyon fontos: minden vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a tevékenységét, napi működését minél pontosabban megtervezze, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon komoly kihívást jelent. A tervek teljesülését pedig célszerű folyamatosan monitorozni, például azt, hogy amit mondjuk a vevő-szállító kapcsolatokban, bevételekben, új szerződésekben elterveztem, az hogyan alakult a valóságban. Az eredmény nyomán pedig időről időre szükség lehet az újratervezésre.

A fogyasztói kosár nem csak a lakosságra, de a vállalati ügyfelekre is értelmezhető. A finomhangolás, racionalizálás jelenleg elkerülhetetlen. Ha a bankszektorra és a banki szolgáltatásokra tekintünk, akkor ez itt is releváns. Elképzelhető például, hogy egy futó hitelszerződést le lehet cserélni egy kedvezőbbre, például egy támogatott konstrukcióra. A napi bankolást, a számlacsomagot is újra lehet gondolni, akár digitálisabb hangsúlyú csomagra váltani, hiszen még mindig sok olyan vállalkozás van, amely papír alapon tranzaktál, miközben elektronikusan sokkal egyszerűbben és olcsóbban megtehetné. Ezekben a költségracionalizálási törekvésekben tudunk segíteni, hiszen nekünk is az a célunk, hogy minél több vállalkozás át tudja vészelni ezt az időszakot.

Mit javasolnak a mikro- és kisvállalkozásoknak középtávon, tehát egy-két év tekintetében?

Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy 2021-ben elkezdődött egy újabb hétéves európai uniós programozási időszak, ami 2027-ig tart majd. Reményeink szerint elérhetőek lesznek újra az uniós források, amelyek az előző ciklusban is nagyon sokat segítettek a vállalkozásoknak. Tehát aki másfél-két éves távra tekint előre, és fejlesztésben, beruházásban gondolkodik, annak mindenképpen célszerű figyelembe vennie ezeket a lehetőségeket. Arra számítunk, hogy ezekkel a forrásokkal kapcsolatban fokozatosan tisztulni fog a kép az előttünk álló időszakban.

A munkaerőpiaci versenyt is fontos elemnek látom. Minden vállalkozás számára cél kell, hogy legyen, hogy a legjobb munkavállalókkal dolgozzon. Értük a legnagyobb a verseny, így ez nem könnyű, ezt mi magunk is tapasztaljuk a bankszektorban.

