Hivatalosan is kudarcba fulladt az amerikai rapper, Kanye West és a Gap közötti együttműködés – tudatta a The New York Times.

A Ye művésznevet viselő Kanye csütörtökön levélben hivatalosan értesítette a ruházati láncot, hogy

szerződésszegésre hivatkozva felbontja a Yeezy Gap ruházati márkára vonatkozó megállapodásukat, és ehelyett saját üzleteinek megnyitására fókuszál.

Veronica Guilty egy Yeezy Gap Balenciaga kapucnis pulóvert visel a New York-i divatbemutatón 2022. szeptember 10-én.

Fotó: Alexi Rosenfeld / Getty Images

A Yeezy Gap kollaboráció keretében az eredeti tervek szerint férfi-, női és gyermekruházati cikkeket dobtak volna a piacra.

Az eredetileg tíz évre szóló partneri megállapodást 2020 júniusában jelentették be, és a Gap reményei szerint több mint egymilliárd dolláros éves bevételt generált volna.

A cég az alkalmazottaknak küldött üzenetben ismerte el, hogy a megállapodás véget ért.

A Gap elnöke, Mark Breitbard szerint nem sikerült közös nevezőre jutniuk az elképzelések megvalósítását illetően.

Kanye West ügyvédei eredetileg augusztus 16-án küldtek szerződésszegési felszólítást a Gapnek. Ye ügyvédje, Nicholas Gravante szerint „a Gap nem hagyott más választást, mint a megállapodás felbontását”. Az ügyvéd azzal érvelt a felszólításban, hogy a márka nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeit, arra hivatkozva, hogy a Gap nem nyitott új boltokat a Yeezy-termékek eladására. Az YZY Gap üzleteknek 2021 második felében kellett volna megnyílniuk – állt a levélben. Az ügyvéd hozzátette, hogy Ye „haladéktalanul lépni fog, hogy a Yeezy kiskereskedelmi üzletek megnyitásával behozza az elvesztegetett időt”.

A ruházati márka azt tervezi, hogy a jövő év első felében folytatja a már elkészült Yeezy Gap termékek, köztük az ünnepi szezonra szánt kollekció árusítását.

Két évvel ezelőtt, amikor a vállalat bejelentette a Yevel való együttműködését, a vállalat részvényeinek árfolyama negyven év óta nem tapasztalt mértékben emelkedett.

A cég eredeti tervei szerint a Yeezy Gap ruhadarabok 2021-ben jelentek volna meg a boltokban, de a megjelenési dátumot folyamatosan későbbre tették: mindössze két termék jelent meg az együttműködés első másfél évében: egy pufferdzseki és egy pulóver, amelyeket csak online értékesítettek.