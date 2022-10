A fűpapír további nagy előnye, hogy míg a papírgyártáshoz szükséges fát akár több ezer kilométerről is szállíthatják, addig a füvet jellemzően néhány tíz kilométeres körzetből is be tudják szerezni a gyárak, tehát a járulékos környezetszennyezés is jóval alacsonyabb.