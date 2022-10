Az október 28-án 145 éves Nyugati pályaudvar fontos részein újult meg a tetőszerkezet, befejeződött a hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése, használatba vehetik az utasok a megszépült Márványcsarnokot és a Ceglédi folyosót, és az automaták pályaudvaron belüli elosztása is még utasbarátabb lett.

Az éves szinten közel 18 millió ember által használt, október 28-án 145 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlan volt az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciójának megkezdése 2020 tavaszán. A MÁV állomásfejlesztési projektjének egyik kiemelt részeként a Magyar Építő Zrt. végezte az utascsarnok teljes lezárásával a tetőszerkezet felújítását. Mostanra a tetőszakasz felújítása a Márványcsarnok, a nemzetközi váró, továbbá a volt ABC, valamint a Ceglédi folyosó fölött is megtörtént. A Nyugati tér felőli irodaszárny és a kapcsolódó előtető tetőszerkezeteinek teljes felújítását is elvégezték.

Az örökségvédelmi hatósággal egyeztetetten a Márványcsarnok tetőszerkezetét, a patinázott fémlemezfedést a díszműbádogos munkákkal, az alsó profilos deszkázatot és a padló kőburkolatát is lecserélték. A kőlábazatot, a bazilikális üvegfalat és a vágányok felőli oldalon a felső üvegsávot felújították, a külső téglafelület pedig javították. Az acél tartószerkezet és öntvényelemek felületkezelése és javítása, belső falfelületek vakolása, festése, a világítás felújítása, a villámvédelem és a csatornafűtés kialakítása is megtörtént. Mostantól itt is utastájékoztató monitorok segítik a vonatra várakozókat, az átadásához kapcsolódóan pedig a MÁV-START a pályaudvaron található jegy- és bérletkiadó automaták elrendezését is felülvizsgálta a tapasztalatok alapján. Így mostantól a Váci út felőli üvegcsarnokban 12, a Márványcsarnokban 8, a vágánycsarnokban pedig 4 berendezés szolgálja az utasok gyors és kényelmes jegyvásárlását.

A körútról a 14–17. vágányokhoz vezető Ceglédi folyosón szintén felújították a kőlábazatot és az acél szerkezetű homlokzati üvegfalat, valamint lezajlott az acél tartószerkezet és öntvényelemek szükséges javítása, felületkezelése, a téglafelület javítása, valamint az oldalfali világítás felújítása.