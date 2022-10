Egy dél-kaliforniai cég kifejlesztett egy robotot, amely kiváltja a gyorséttermi dolgozók egy részét. A gép gyorsabban és precízebben képes elkészíteni a hasábburgonyát, a hagymakarikát és sok más élelmiszert – írta meg a Reuters. A pasadenai Miso Robotics Flippy 2 névre keresztelte a robotot, amellyel automatizálni akarják a mélysütéseljárást.

Fotó: Reuters

Az autógyárakban már nem újdonság, hogy egyes munkafolyamatokat átvesznek a robotok, de a vendéglátásban eddig csak szűkebb körben lehetett találkozni velük. A Miso Robotics fejlesztése képes rá, hogy automatizáltan kivegye a fagyasztóból a mirelit terméket, a forró olajban kisüsse, majd a tálalásra kész étel egy tálcára helyezi.

A Flippy 2 képes egy időben több különböző ételt is megfőzni, és nem okoz gondot neki, ha különböző receptekből kell dolgoznia. A fejlesztői azt várják a géptől, hogy csökkenteni fogja a személyzetet a vendéglátó helyeken, illetve felgyorsítja a rendelések elkészítését.

Amikor egy rendelés beérkezik az adott étteremhez, akkor azt a Flippy 2 azonnal érzékeli, és elkezdi elkészíteni az ételt. Gyorsabban, megbízhatóbban és pontosabban dolgozik, mint a legtöbb ember

– mondta Mike Bell, a Miso Robotics vezérigazgatója. Öt éven keresztül fejlesztették a robotot, amely nemrég kereskedelmi forgalomba is került. A gép a nevét egy korábbi robot után kapta, az eredeti Flippyt arra tervezték, hogy megfordítsa a hamburgerekhez készülő húspogácsákat a sütőlapon. Miután ezzel a géppel elkészültek, a Miso Robotics csapata rájött, hogy sokkal több feladat is van a sütőállomásokon, amelyeket egyetlen géppel el lehetne végezni.

Bell arról is beszélt, hogy a vásárlóknak is tetszik a szakácsrobot.

Amikor elhelyeztük az első Flippy 2-ket az éttermekben, a vendégek lefényképezték, videóra vették, és sok kérdést is feltettek. Aztán amikor visszatértek az étterembe, már észre sem vették, a robot természetessé vált a konyhában

– emlékezett vissza a vezérigazgató.

A Miso Robotics mérnökei képesek távolról, valós időben követni a Flippy 2 robotok munkáját, és segítséget tudnak nyújtani, hogy valamilyen probléma merülne fel az egyik konyhában. Az Egyesült Államokban már több étteremlánc is alkalmazza a robotszakácsot. A többi között San Diegóban a Jack in the Box, a White Castle a középnyugaton és a CaliBurger a nyugati parton. Bell hozzátette, hogy másik három étteremlánc is alkalmaz Flippy 2 gépeket az USA-ban, de ezt nem merik reklámozni. Mint mondta,

vannak cégek, amelyek félnek attól a negatív felfogástól, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját.

A Miso Robotics mérnökei most egy új gépen dolgoznak, a Sippy italkészítő roboton. A tervek szerint a Sippy képes lesz felvenni a vendégektől a rendelést, kitölti nekik a választott italt, fedőt tesz a pohárra, és szívószálat ad hozzá, majd felszolgálja az innivalót.

Mike Bell szerint nemsokára eljön annak az ideje, hogy a vendégek nosztalgiával fognak visszagondolni azokra az időkre, amikor még emberek dolgoztak az éttermekben.