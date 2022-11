A Tungsram képviselői és a jelen lévő hitelezők is megdöbbenve fogadták, hogy az Eximbank a nem szavazatával lehetetlenné tette a csődegyezség létrejöttét a november 7-i, második csődegyezségi tárgyalásán a budapesti Lurdy Házban – olvasható a Tungsram közleményében. A bank ugyanis nem fogadta el a vállalat átdolgozott csődegyezségi javaslatát.

Fotó: Faludi Imre / MTI

Az esemény ezzel véget is ért, mivel ezután már felesleges lett volna a nem biztosított hitelezők képviselőit megszavaztatni, hiszen az Eximbank támogató szavazata nélkül érvényes egyezség nem jöhetett létre. A közlemény felidézi, hogy az első csődegyezségi tárgyaláson a nem biztosítotti hitelezők többsége megszavazta a Tungsram törlesztési javaslatát.

Egyenes az út a felszámolásig

Mivel a csődeljárásban rendelkezésre álló hat hónapos törvényi határidő november közepén lejár, és egyezség nem született, a következő lépés a cég felszámolása, amelyet a bíróság hivatalból rendel el. Jelenleg a Tungsram jogi csapata azon dolgozik, hogy a szükséges dokumentumokat eljuttassa a bírósághoz, ahol megfelelő határidőkkel egy felszámolóbiztost jelölnek ki, aki egyebek között majd a vállalat vagyonát is értékesíti. A cég addig is a kijelölt vagyonfelügyelő felügyelete alatt működik.

A Tungsram hangsúlyozza, hogy lehetőségei szerint mindent megtett a hitelezőkkel való megállapodás érdekében, és, hogy törlessze az adósságát a többségében magyar kkv-kból álló beszállítóinak.

Ezért is ajánlotta, hogy hitelezőnként 10 millió forintig 100 százalékban megtéríti tartozásait.

Az Eximbank lépése azonban megakadályozta ezt, emiatt a Tungsram sajnálatát fejezi ki minden hitelezőnek. (A Világgazdaság várja az ügyben az Eximbank álláspontját, amint megérkezik, kiegészítjük vele írásunkat.)

A Tungsram – mint írja – arra számított, hogy tiszta jogi környezet jön létre a csődegyezség elfogadásával, mert ezt várták el azok a befektetők, amelyekkel a vállalat vezetése ígéretes tárgyalásokat folytatott.

Most úgy gondolja, hogy a hitelezők és a dolgozók érdekei miatt egy folyamatosan üzemelő vállalat nagyobb értéket képvisel a felszámolás alatt is, mintha csak használt gépeket lehetne értékesíteni.

Terítéken maradt a kilábalás

A vállalat a felszámolás alatt is arra törekszik, hogy megegyezzen a hitelezőkkel, és kilábaljon a felszámolásból, amire a felszámolásban is megvan a jogi lehetőség. A vállalat szándékai szerint továbbra is felvesz megrendeléseket a vevőitől, és fizeti azokat a beszállítókat, amelyek az értékesítéshez szükséges anyagokat, szolgáltatásokat nyújtják.

Az elmúlt időszakban megkezdett szervezeti átalakítások révén kisebb leányvállalatok létesültek/létesülnek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a Tungsram egészséges üzletágai életben maradhassanak.

A kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára, és ha ezen befektetők tőkét tudnak biztosítani a vállalatoknak, akkor a nyereségesen működtethető gyárakban a munkavállalókat tovább lehet foglalkoztatni.

Ilyen befektetőkkel, például a svájci Business Creationsszel tovább folynak a tárgyalások. Csődegyezség híján azonban az eredményes tárgyalás a befektetőkkel lényegesen nehezebbé vált.

Utcára kerülhet 750 dolgozó

A fentiek és a felszámolással járó bizonytalanság miatt a Tungsramnak rugalmasnak kell maradnia, és figyelembe kell vennie minden lehetőséget. Ezért kénytelen volt a legrosszabb eshetőségre is készülve kedd reggel az illetékes kormányhivataloknál bejelenteni csoportos létszámleépítési szándékát 750 munkavállalóra.

A vállalat hangsúlyozza: a bejelentés szükségszerű lépés, de csupán szándéknyilatkozat, amelyet a jogszabály megkövetel.

Nem végleges a döntés, a végrehajtása nem kötelező. A bejelentésről a vállalat a szakszervezeteket és a dolgozókat is tájékoztatta. A Tungsram állítja: mindent megtesz a leépítés elkerüléséért, és előkészíti, hogy a befektetők a dolgozókat továbbra is foglalkoztassák a létrehozott új leányvállalatokban.