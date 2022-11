Érdekes tanáccsal állt elő Jeff Bezos. A világ második leggazdagabb embere szerint szinte teljes bizonyossággal recesszió lesz a világon, azaz a válság már itt kopogtat az ajtónkon. Éppen ezért Bezos, az Amazon alapító-tulajdonosa azt javasolja, hogy az emberek ne költsenek most az ünnepek alatt, ne vegyenek drága karácsonyi ajándékokat. Mindez azért érdekes, mert közben az Amazon önti a piacra az újabb és újabb akciókat, hogy vásároljanak az emberek karácsonyra.

Fotó: Cooper Neill / Getty Images

Bezos a CNN-nek adott interjújában beszélt erről, szavait pedig rögtön felkapták a médiában.

Ha most azon gondolkodsz, hogy veszel egy nagy képernyős tévét, akkor szerintem jobban tennéd, ha várnál vele. Inkább tartsd meg a pénzed és nézd meg, mi lesz

– mondta Bezos, majd hozzátette: ugyanez vonatkozik az autókra, hűtőkre és bármi más, nagyobb árucikkre, amely nem létfontosságú. A milliárdos üzletember – aki nemrég bejelentette, hogy a következő években elosztogatja majd a vagyonát – a közelgő válsággal magyarázta, hogy szerinte miért érdemesebb most takarékoskodni.

Lassulnak a dolgok. Már láthatók is az első elbocsátási hullámok

– nyilatkozta. Bezos arra nem tért ki, hogy közben az Amazon is több embert kirúg a cégtől, a leépítések pedig 2023-ban is folytatódnak.

Leépítésbe kezdett az Amazon, veszteséges projekt lett az Alexa Az alkalmazottak a LinkedIn közösségi oldalon jelentették be, hogy elvesztették az állásukat, a hírre 3 százalékkal estek a vállalat részvényei.

Szerényebb karácsony hitelből

Az üzletember egyébként a takarékoskodási ötletével elsősorban azokat célozta, akik áruhitelekből, hitelkártyával fedeznék ezeket a költségeiket, még ha kissé visszavesznek is majd idén a költekezésből: a FedEx is arra számít, hogy kevesebb csomagot szállít majd, és szeptemberben a Mastercard szintén az ünnepi vásárlások lassulását prognosztizálta. Az amerikai háztartások adósságállománya már így is rendkívül magas az Egyesült Államokban: összesen 16,5 billiárd dollárral tartoznak az amerikaiak. A felmérések szerint ráadásul az idei karácsonykor is hitelből vásárolnának a legtöbben, amivel még tovább növelnék adósságukat.

Fotó: Shutterstock

Ez egyébként Magyarországon sincs nagyon másképp, ilyenkor itthon is megugrik azoknak a vásárlóknak a száma, akik áruvásárlási hitelből oldják meg egyes nagyobb értékű, tartós fogyasztási cikkek – főként televíziók, háztartási gépek, notebookok, okostelefonok – beszerzésének finanszírozását.

Javában dübörög az áruhitelszezon Még a nullaszázalékos kamatú hitelekből is maradt a piacon.

Bezos szerint ezért is jobb lenne kétszer meggondolni a dolgot. A fogyasztás visszaesése miatt egyébként véleménye szerint a kis üzleteknek is el kell gondolkozniuk, hogy az esetleges új beszerzéseket eltolják későbbre.

Csökkenteni kell a kockázatot. Reméld a legjobbat, de készülj a legrosszabbra

– osztotta meg életbölcsességét Bezos.