Pert kapott a nyakába az Apple két nőtől, akik után a volt élettársaik az almás cég AirTag nyomkövetőivel kémkedtek - írta meg a BBC. Az AirTag-eket arra találták ki, hogy a pénztárcákra vagy a kulcscsomókra lehessen tenni őket, így a tulajdonosuk bármikor megtalálhatja őket az iPhone-ja segítségével.

A keresetet benyújtó két nő arról számolt be a BBC-nek, hogy

elrejtve találtak AirTag-eket a személyes holmijuk között.

A sértettek szerint a nyomkövetőket a volt élettársaik csempészték a személyes tárgyaik közé, hogy így kémkedhessenek utánuk. Korábban az Apple-t már érték támadások az AirTag-ekkel való visszaélések miatt, de a cég biztosított mindenkit, hogy olyan biztonsági intézkedéseket tettek, ami megakadályozza a nem kívánj nyomkövetést.

A keresetet egy San Francsco-i szövetségi bíróságon nyújtották be. A felperesek azt is a perbe foglalták, hogy

az AirTag eszközök összefüggésbe hozhatók több nő meggyilkolásával az idei évben.

Szerintük Akronban, Ohioban és Indianapolisban is történt olyan gyilkosság, aminek az elkövetéséhez használtak AirTag-et.

Amikor a cég először bejelentette a nyomkövetők piacra dobását, akkor azt állították, hogy a termékek teljesen biztonságosak.

Ezek arra vannak, hogy tárgyakat keressünk meg velük, nem arra, hogy emberek után kémkedjünk

– állította akkor a cég.

Az AirTag-ekbe épített egyik biztonsági funkció, hogy az eszközök sípoló hangot adnak ki, ha hosszabb időre elszakadnak attól az Iphone készüléktől, amivel össze vannak kötve bluetooth-on keresztül. Emellett a cég azt állítja, hogy

amennyiben egy AirTag hosszabb ideig van egy idegen iPhone közelében, akkor a telefon egy értesítést kap a közelben lévő nyomkövetőről.

A BBC több nőt is megkérdezett, akikkel előfordult, hogy AirTag-el követték őket. A többség valóban arról számolt be, hogy kapott értesítést az idegen eszközről, de volt olyan is, akit nem figyelmeztetett a telefonja. Egy nő, aki az utóbbi csoportba tartozott azt mondta, hogy az AirTag-et a bőröndje bélésébe ragasztva találta meg.