Ennyit a szankciókról: áll a bál, mert maradnak a luxusbugyik Moszkvában

Hiába a számos bírálat, kitart az orosz piac mellett az Agent Provocateur nevű brit fehérneműcég. Noha az évek során rengeteg vád érte a vállalatot botrányos reklámjai miatt, eddig még egyszer sem gyanúsították őket háborús finanszírozással.

Fotó: AFP

Márpedig a The Guardian szerint azzal, hogy a cég üzletei továbbra is nyitva tartanak Moszkvában, azzal épp ezt érik el, hiszen jelentős mennyiségű adót fizetnek be az államkasszába. Az orosz piacról a háború februári kirobbanása óta szinte minden jelentősebb szereplő kivonult, jó néhány ágazatot ellehetetlenítve. Csak olyan nagy vállalatok maradtak, amelyek többek között alapélelmiszereket vagy gyógyszereket is forgalmaznak, azaz az ő kivonulásuk humanitárius problémákat okozott volna. Egy csipkés bugyi megvásárlása viszont nem létszükséglet, így érthetetlen az Agent Provocateur maradása.

A hivatalos adatok szerint csak Moszkvában tíz boltja van a fehérneműláncnak, Ukrajnából pedig folyamatos bírálat éri a vállalatot az oroszországi jelenléte miatt.

A cég állítja, hogy ezek az üzletek nem is hozzájuk tartoznak, hanem a franchise-partnereikhez, és maga az Agent Provocateur nincs jelen Oroszországban. Ráadásul – ahogy szóvivőjük hozzátette – ezek az üzletek rendkívül kicsik. Ez ugyanakkor még nem magyarázat arra, hogy a cég miért látja el továbbra is az orosz piacot áruval, de a szóvivő szerint egyik pillanatról a másikra nem mondhatnak fel szerződéseket. Arra viszont nem tért ki, hogy várható-e felmondás a jövőben, mindenesetre leszögezte, hogy pert indítanak a vállalatot ért esetleges rágalmazások miatt.

A franchise-szerződések egyébként komoly fejfájást okoznak a világcégeknek, emiatt nem tudott a Burger King sem kivonulni az orosz piacról, hiába akartak a McDonald’sszal együtt távozni.