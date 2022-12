Újszerű női edzőruha kollekciót hozott létre a Rozzi Sport megálmodójával, Molnár Katával együtt Hajdu Kata tetoválóművész, ami reményei szerint egészen más megközelítésbe helyezi a sportviseletet.

Az elismert tetováló országszerte készíti sztárok tetoválásait, most pedig a Tattoo vendégtervezőként csatlakozott a projekthez, amelynek célja a női edzőruhák újragondolása volt.

„Más ötleteim is voltak, amiket Kata imádott, így egyből három vonallal startoltunk el. Közben persze már folyamatban van a következő négy is, úgyhogy beleragadtam a tervezésbe, amit bevallom, nagyon élvezek” – mondta Hajdu Kata, aki abban bízik, hogy végéhez ért az unalmas, jellegtelen edzőruhák ideje, és olyan egyedi, kényelmes és tartós darabokat alkothat meg, amelyekkel a nők edzés közben is meg tudják mutatni igazi énjüket.

Az alapkoncepció az, hogy valami olyan kerüljön a piacra, ami nincs. A sportoló nők ugyanis ha bemennek a sportboltba, ugyanazokat a ruhákat találják mindenhol: többnyire egyszínű, a márka logójával ellátott alapdarabokat

– tette hozzá a tetoválóművész.