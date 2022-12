„Ma reggel több boltunkba megérkeztek a kenyerek is!”, „Rengeteg áru érkezett üzletünkbe, és a következő napokban is folytatódik a raktérkészletünk feltöltése”, „Várunk titeket a friss bejglivel, mindkét ízből kaptunk szállítást” – ilyen és ehhez hasonló posztokkal hirdeti a győri és a budaörsi Norbi Update üzlet, hogy továbbra is működnek, árut kaptak és várják a vevőket. Intenzív reklámkampányra már csak azért is szükségük van a franchise-hálózatba tartozó, még nyitva lévő boltoknak, mert az elmúlt napok hírei sorozatos üzletbezárásokról szóltak.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Mi történt Norbival?

A 24.hu szerdán írt arról, hogy a Schobert Norbert cégével kapcsolatban álló franchise-üzletek nem kaptak árut a napokban. A lap nem hivatalos információi szerint azért, mert a Norbi Update Lowcarb Zrt. tartozik az áruterítő logisztikai cégnek. Emellett új szakmai partner bevonásáról is jelentek meg hírek. Az RTL Fókusz című műsorának az üzletember annyit mondott,

csak logisztikai átállás van, semmi más nincs a cég életében.

Hozzátette, jövő héten bővebben nyilatkozik, de a boltbezárásokat közvetve elismerte, miután úgy fogalmazott: nem csak Update, nagyon sok üzlet bezárt Magyarországon. Az Update-termékek honlapján,

a norbi.hu oldalon jelenleg az olvasható, hogy technikai okok és költözés miatt a webáruház szünetel.

Kilencéves a cég

A Nemzeti Cégtár szerint a Norbi Update Lowcarb Zrt.-t 2013-ban alapították, a 2021-es nettó árbevétele 2,3 milliárd forint volt, az adózott eredménye viszont kétmillió forintnál is kevesebb. Bár még ez is jobb, mint a 2020-as év, amelyet 135 millió forint veszteséggel zárt a Norbi Update Lowcarb Zrt. Negatív információt nem tart nyilván róla a weboldal. Az updatelowcarb.hu oldal szerint

Magyarországon kívül jelenleg Szlovákiában működnek franchise-boltok,

amelyek lehetnek shopok, pékségek, bisztrók, és amelyekben a Norbi Update-termékek kaphatók.