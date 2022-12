Beidézte a bíróság Rupert Murdochot, a The News Corporation elnökét, mert a médiavállalathoz tartozó Fox News hírtelevízió választási csalással vádolt meg egy elektronikus szavazási rendszereket fejlesztő céget – számolt be a The Washington Post.

A 91 éves médiamágnást a jövő héten hallgatják meg az 1,6 milliárd dolláros (több mint 630 milliárd forint) rágalmazási per ügyében

A pert a Dominion Voting Systems választási technológiai cég indította a televízió ellen, a vállalat szerint

a televízió szándékosan terjesztette azt a hamis hírt, hogy a cég választási csalásban vett részt Joe Biden oldalán a 2020-as elnökválasztáson.

Korábbi bírósági jegyzőkönyvek idézték azokat a műsorokat, amelyekben azt állították, hogy

a Dominion „olyan algoritmust futtatott, amely Trump szavazatait Bidennek ítélte oda”, és „gépeket használta ahhoz, hogy hatalmas mennyiségű szavazatot számoljon el Biden javára”.

A Dominion állítása szerint a csatorna birtokában voltak olyan dokumentumok is, amelyek bizonyították volna, hogy a cég ellen hozott állítások nem igazak. A konzervatív Fox News többször is tagadta, hogy jogsértést követetett volna el, mondván, hogy az általuk sugárzott információk közérdekűek voltak, és egyszerűen a hírcsatorna munkáját képezték ezeknek a közlése. Szerintük

az ellenük indított per a sajtószabadság elveinek a megsértése és „felháborító” a követelt pénzösszeg.

A Dominion szóvivője a The Washington Postnak azt mondta, hogy a televízió ahelyett, hogy felelősségteljesen cselekedett volna, inkább folytatta a hamis információk terjesztését. „A Fox felelősségre vonására összpontosítunk, biztosak vagyunk benne, hogy az igazság végül győzni fog” – tette hozzá.

Tavasszal jelent az Ez nem múlik el: Trump, Biden és a harc Amerika jövőjéért című könyv, amelyben az író állította, hogy Joe Biden amerikai elnök zárt ajtók mögött

Amerika legpusztítóbb erejének a Fox Newst, annak társügyvezetőjét, Rupert Murdochot pedig a világ legveszélyesebb emberének nevezte.

Rupert Murdoch a The News Corporation cégén keresztül több száz kiadó tulajdonosa világszerte, köztük az Egyesült Királyságban (The Sun és The Times ), Ausztráliában (The Daily Telegraph , Herald Sun és The Australian ), az Egyesült Államokban (The Wall Street Journal és a New York Post ), tulajdonosa a HarperCollins könyvkiadónak, valamint a Sky News Australia és a Fox News televíziós csatornáknak. A médiamogul és családja vagyonát a Forbes idén 17,3 milliárd dollárra (6,8 ezer milliárd forint) becsülte.

